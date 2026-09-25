Șoferii vor scoate din buzunar mai mulți bani pentru carburanți în acest weekend. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime pentru benzină și motorină, valabile pentru 26-28 septembrie.

Astfel, șoferii vor plăti 36,82 lei pentru un litru de motorină și 34,28 lei pentru un litru de benzină. Față de ziua precedentă, motorina se scumpește cu un ban, iar benzina cu 9 bani.

Captură ecran/ ANRE

Aceste prețuri sunt influențate de creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere. ANRE spune că majorările sunt legate inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. Prețurile anunțate de ANRE sunt plafoane maxime. Stațiile de alimentare pot afișa prețuri mai mici, dar nu au voie să le depășească pe cele stabilite de autoritate.

Parlamentul a dat undă verde stării de urgență în energie și sectorul hidrologic

Miercuri, Parlamentul a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura va intra în vigoare pe 26 septembrie și va fi valabilă timp de 60 de zile. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea acesteia prin faptul că Guvernul va putea gestiona mai rapid situațiile de criză, cu mai puțină birocrație.

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