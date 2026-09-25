Copilul de 6 ani care a fost internată în stare extrem de gravă la Institutul Mamei și Copilului a murit ieri. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de către responsabilii spitalului.

Maxim CAZACU, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL IMC: „Din păcate, pacienta în vârstă de 6 ani a încetat din viață, ieri, în pofida eforturilor depuse de echipa medicală”.

Totodată, acesta a menționat că micuța a fost internată în urma accidentului, în stare extrem de gravă, cu politraumatism, iar leziunile suferite au fost foarte severe.

Mașina era condusă de mama fetiței, iar tatăl ei era băut

Accidentul s-a produs la 13 septembrie, în jurul orei două dimineața, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. Automobilul ar fi derapat de pe drum, din motive neclare încă. Apoi a ajuns într-un canal de scurgere a apei.

În urma impactului, un bărbat de 39 de ani, soția acestuia de 37 de ani, și fiica lor de 6 ani au fost fost răniți.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a indicat o concentrație de aproape șase ori peste limita legală.

În urma probelor acumulate de polițiști s-a stabilit că în momentul impactului la volanul mașinii se afla mama fetei. Cercetările continuă.