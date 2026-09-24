Apar noi detalii în cazul macabru de la Rezina, unde două persoane au fost găsite moarte într-un lan de porumb. Poliția a confirmat pentru PRO TV că, anterior, una dintre femei depusese o plângere împotriva bărbatului suspectat acum în acest caz, iar după asta au fost dispuse toate expertizele necesare. Ulterior, expertiza medico-legală a exclus existența unor elemente specifice unor acțiuni cu caracter sexual sau a unui raport sexual între bărbat și victimă.

Potrivit poliției, chiar și după depunerea plângerii și inițierea procedurilor, cele două femei au continuat să se întâlnească cu bărbatul și să consume împreună băuturi alcoolice.

Două persoane, găsite moarte într-un lan de porumb din raionul Rezina

Cele două femei au fost găsite decedate pe 19 septembrie, într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina. Corpurile se aflau în stare avansată de putrefacție.

Poliția mai precizează că femeile nu fuseseră declarate dispărute anterior, astfel că autoritățile nu fuseseră sesizate în legătură cu dispariția lor.

Un bărbat a fost reținut

Bărbatul de 51 de ani a fost reținut în urma investigațiilor, iar pe 23 septembrie instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. El este suspectat de implicare în moartea celor două femei și beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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