Reprezentanții a 51 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite au semnat o declarație comună prin care cer Rusiei să accepte o încetare completă, imediată și necondiționată a focului în Ucraina. Documentul a fost prezentat pe 23 septembrie, în marja lucrărilor Adunării Generale a ONU, înaintea unei reuniuni a Consiliului de Securitate dedicată situației din Ucraina.

În declarație se menționează că Ucraina și-a exprimat încă din martie 2025 disponibilitatea pentru o încetare completă, imediată și necondiționată a focului, iar semnatarii solicită Rusiei să facă același pas.

„Din martie 2025, Ucraina a acceptat o încetare completă, imediată și necondiționată a focului. Facem apel la Rusia să facă, în sfârșit, același lucru”, se arată în document.

Cer returnarea ucrainenilor deportați

Statele semnatare solicită, de asemenea, returnarea imediată în Ucraina a cetățenilor ucraineni reținuți, transferați forțat sau deportați, inclusiv a copiilor. Declarația susține că astfel de măsuri ar trebui să facă parte din eforturile de construire a încrederii în procesul diplomatic.

În document sunt susținute și înțelegerile privind siguranța navigației în Marea Neagră, iar Rusia este îndemnată să contribuie la protejarea transportului comercial maritim și a infrastructurii critice.

„Ucraina dorește pace. Rusia trebuie să-și înceteze agresiunea, să accepte încetarea focului și să participe constructiv la negocieri pentru o pace cuprinzătoare, justă și durabilă”, se mai arată în declarație.

Printre semnatari se numără Uniunea Europeană și statele sale membre, precum și Canada, Elveția, Georgia, Republica Moldova, Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Regatul Unit. Lista oficială include, de asemenea, Japonia, Norvegia, Islanda și alte state europene și partenere, a menționat Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe.

Declarația vine în contextul în care ONU a reiterat în ultimele luni apelurile pentru o încetare imediată, completă și necondiționată a focului și pentru reluarea eforturilor diplomatice în vederea unei păci durabile în Ucraina.