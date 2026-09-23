Consumatorii ar putea plăti mai mult pentru gazele naturale. Energocom cere ANRE ajustarea prețurilor reglementate, invocând creșterea cu 42,15% a cotațiilor europene. În funcție de punctul de furnizare, compania propune prețuri care ajung până la 24.305 lei pentru o mie de metri cubi, fără TVA.

Potrivit Energocom, de la ultima cerere de ajustare a prețurilor, depusă la 15 iulie 2026, piața europeană a gazelor naturale a înregistrat o creștere de 42,15%.

Compania explică această evoluție prin intensificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaz natural lichefiat, nivelul redus al stocurilor europene, concurența cu piețele asiatice pentru volumele disponibile și incertitudinile privind aprovizionarea pentru sezonul rece.

La calcularea prețurilor reglementate aflate în prezent în vigoare, pentru perioada august-decembrie 2026 a fost luat în calcul un preț mediu de procurare de aproximativ 56,25 de euro/MWh.

Între timp, cotațiile de referință TTF au depășit 75 de euro/MWh, ceea ce a generat, potrivit Energocom, devieri tarifare negative. Mai exact, compania susține că este nevoită să procure gazele la prețuri mai mari decât cele incluse în tariful actual.

Energocom estimează un preț de 76,6 euro/MWh în octombrie

Pentru perioada următoare, compania estimează că indicele TTF Front Month pentru luna octombrie 2026 va ajunge la aproximativ 76,6 euro/MWh, iar niveluri comparabile ar urma să se mențină și în noiembrie și decembrie.

În aceste condiții, Energocom estimează că prețul mediu de livrare pentru gazele naturale în ultimele luni ale anului va fi semnificativ mai mare decât cel inclus în prețurile reglementate actuale.

Compania precizează că gazele sunt procurate în baza contractelor forward, iar prețul este stabilit în funcție de formula TTF Front Month, care reflectă prețul mediu de închidere al bursei în zilele de tranzacționare din luna precedentă.

Ce prețuri propune Energocom

Conform proiectului transmis ANRE, prețurile reglementate propuse, fără TVA, sunt:

18.744 de lei/1.000 m³ – la punctele de intrare în rețeaua de transport;

19.331 de lei/1.000 m³ – la punctele de ieșire din rețeaua de transport;

19.727 de lei/1.000 m³ – la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune înaltă;

20.796 de lei/1.000 m³ – la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune medie;

24.305 de lei/1.000 m³ – la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune joasă.

Decizia finală aparține ANRE

Energocom subliniază că valorile prezentate reprezintă o propunere tarifară, iar decizia privind aprobarea, modificarea sau respingerea acestora aparține exclusiv ANRE.

Agenția urmează să examineze documentele justificative și calculele prezentate de furnizor înainte de a lua o decizie.

Compania mai anunță că va monitoriza evoluția pieței internaționale. În cazul în care prețurile gazelor vor scădea și vor exista premise pentru reducerea costurilor, Energocom spune că va solicita ANRE revizuirea în jos a prețurilor reglementate.