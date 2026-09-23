Două persoane au fost găsite decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina. Cazul a fost sesizat poliției pe 19 septembrie, prin intermediul Serviciului 112, iar în urma investigațiilor, organele de drept au identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei.

Polițiștii au intervenit imediat la fața locului și au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au survenit decesele, precum și pentru identificarea persoanei sau persoanelor implicate.

În cadrul cercetării la fața locului, cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, au fost ridicate și examinate mai multe probe relevante pentru anchetă.

Un bărbat de 51 de ani, reținut

În urma măsurilor întreprinse, polițiștii au identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Potrivit poliției, acesta este vizat și într-un alt dosar penal, aflat pe rolul instanței de judecată.

Astăzi, instanța de judecată a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv pentru 30 de zile.

Investigațiile continuă.