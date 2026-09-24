Întrebat de reporterul PRO TV cine este candidatul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, șeful legislativului a răspuns că este deja un deputat din Parlament care candidează. Întrebarea următoare dacă Alexandr Stoianoglo este din partea PAS a stârnit amuzament.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Aveți un candidat din partea PAS pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia?”

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Noi deja avem un deputat din parlament care a zis că candidează și cred că e de ajuns”.

Întrebarea firească a venit imediat:

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Stoianoglo o să fie candidatul din partea PAS?

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: Am zis că este un deputat”.

Replica a stârnit amuzament în jur, în timp ce șeful Legislativului a evitat să pronunțe numele lui Alexandr Stoianoglo sau să confirme oficial cine este candidatul din partea PAS.

Corneliu Dudnic și Alexandr Stoianoglo fac primii pași pentru candidatura la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia

Primii doi pretendenți la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia sunt Corneliu Dudnic și Alexandr Stoianoglo. Dudnic a făcut deja primul pas spre candidatură, în timp ce Stoianoglo abia a depus ieri actele pentru înregistrarea grupului de inițiativă. Ambii intenționează să candideze independent la alegerile din 15 noiembrie 2026.

Consiliul Electoral Central al UTA Găgăuzia a înregistrat grupul de inițiativă constituit în susținerea lui Corneliu Dudnic și i-a eliberat listele de subscripție. Membrii grupului pot începe colectarea semnăturilor alegătorilor necesare pentru susținerea candidaturii sale.

Alexandr Stoianoglo a depus ieri, 23 septembrie, cererea și documentele necesare pentru înregistrarea grupului de inițiativă care îi va susține candidatura. Actele urmează să fie examinate de autoritatea electorală.

După înregistrarea grupurilor de inițiativă, candidații trebuie să colecteze numărul necesar de semnături pentru a putea depune documentele în vederea înregistrării în cursa electorală.

Termenul-limită pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării candidaților la funcția de bașcan al UTA Găgăuziei este 6 octombrie 2026.

Partidul Socialiștilor are un nou candidat pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia

Partidul Socialiștilor are un nou candidat pentru alegerile la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, după ce Grigorii Uzun a anunțat că își retrage candidatura. Membrii partidului au declarat că îl vor susține pe Fiodor Gagauz în cadrul alegerilor din 15 noiembrie 2026.

A început înscrierea candidaților pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia

Pe 21 septembrie a început perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei. Actele pot fi depuse până pe 6 octombrie, la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei din municipiul Comrat, pentru alegerile programate pe 15 noiembrie. Procesul începe cu întârziere, deoarece structura încă nu are un sediu stabil. În lipsa acestuia, documentele vor fi depuse depuse la Primăria municipiului Comrat.

Autoritățile regionale au anunțat CEC că nu poate oferi un spațiu, pentru că nu dispune de unul. Ca soluție temporară, s-a decis ca actele să fie recepționate la sediul primăriei municipiului Comrat.

Documentele pentru înregistrarea candidaților, atât a celor desemnați de partide politice sau blocuri electorale, cât și a candidaților independenți sunt examinate în termen de cel mult 7 zile de la data primirii acestora. Ulterior este adoptată hotărârea privind înregistrarea sau refuzul înregistrării candidatului.

Deocamdată despre intenția de a participa la alegerile pentru funcția de bașcan au anunțat șase persoane: ex-procurorul general Alexandr Stoianoglo, fostul primar al orașului Comrat Nicolai Dudoglo, foștii deputați socialiști Fidor Gagauz și Ivana Koksal, ex-deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei Piotr Vlah.

Alegerile pentru Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză și funcția de bașcan sunt programate pe data de 15 noiembrie.

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