Crimă dublă în raionul Rezina. Două femei, mamă și fiică, au fost găsite moarte într-un lan de porumb. Poliția anunță că a reținut un bărbat, care anterior a fost reclamat de cele două femei pentru viol și agresiune fizică. Deși bărbatul era cercetat penal, se afla la libertate și continua să se vadă cu victimele. Ieri, instanța de judecată a dispus plasarea acestuia în arest pentru 30 de zile. Vă avdrtizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Cele două corpuri neînsuflețite, aflate în stare avansată de putrefacție, care s-au dovedind a fi mamă și fiică, au fost găsite în acest lan de porumb, aflat în proximitatea satului Pereni, raionul Rezina. Descoperirea macabră a fost făcută de un trecător, care a simțit un miros înțepător și a alertat poliția prin sistemul 112. Imediat la fața locului s-au îndreptat echipele specializate.”

„Le-a găsit un băiat, care mergea pe drum, a intrat în porumb pentru că mirosea și le-a găsit în adâncul lanului. Erau moarte.”

Descoperirea macabră a fost făcută pe 19 septembrie, însă poliția a anunțat opinia publică abia aseară despre dublul omor. Cele două femei erau din localitatea Roșcani de Sus. Oamenii din sat susțin că mama și fiica locuiau împreună, duceau un mod de viață izolat, lucrau cu ziua și, respectiv, nimeni nu ar fi observat dispariția lor.

„Erau mama cu fiica, ca niște femei. Nu aveau bărbat și trăiau singure. Mai lucrau cu ziua de la o casă la alta. Ele erau dispărute, dar nimeni nu știa de asta pentru că trăiau singure, iar când au dispărut, nu a avut cine le căuta.”

„Ele nu puteau să moară de moarte bună, amândouă odată. Mai întâi am auzit că le-au găsit în vie, apoi în floarea soarelui, după care că erau în porumb. Erau de vreo două săptămâni, după cum am înțeles. – Nu le căutau vecinii, oamenii din sat? – Nu avea cine să le caute.”

Cele două victime se aflau la evidență ca familie social vulnerabilă. Asistentul social din localitate susține că, acum 10 zile, a mers la ele acasă, pentru o vizită ordinară, dar nu le-a găsit.

Eudochia LOGHIN, ASISTENT SOCIAL, PERENI, REZINA: „Pe 14 septembrie noi le-am vizitat ca să le monitorizăm, dar ele nu erau acasă. Am întrebat vecinii dacă nu le-au văzut, dar mi-au spus că ele mereu pleacă la lucru când la unul, când la altul și nimeni nu le-a văzut. – Nu ați anunțat dispariția lor? – Nu, pentru că știam că lucrează ocazional și știam că se poate întâmpla așa caz.”

Am încercat să aflăm mai multe detalii pe caz de la primar, dar acesta avea telefonul deconectat.

La fața locului a venit poliția, dar și specialiștii din cadrul laboratorului criminalistic, care au prelevat probe. Inspectoratul General al Poliției anunță că a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat că ar fi implicat în dublul omor. Agresorul și victimele se cunoșteau, mai spune poliția. Acum două luni, pe numele lui a mai fost inițiată o cauză penală. Victimele l-au acuzat de viol și de agresiune fizică. Acesta însă era cercetat în libertate.

Diana FETCO, ȘEFA CABINETULUI DE COMUNICARE ȘI PROTOCOL, IGP: „Anterior a existat o plângere din partea femeii, iar poliția imediat a dispus toate expertizele de specialitate. Ulterior expertiza medico-legală efectuatǎ de medici a exclus elementele specifice ale unor acțiuni cu caracter sexual sau a unui raport sexual întreprins de bărbat cu victima.”

Potrivit oamenilor legii, bărbatul continua să se vadă cu victimele, chiar dacă era pornită o urmărire penală pe numele său.