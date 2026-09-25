Poliția vine cu noi detalii în cazul tragicului accident produs la Strășeni, în urma căruia o fetiță de doar 6 ani și-a pierdut viața la spital. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mama copilului, care se afla la volanul mașinii implicate în accident, era în stare avansată de ebrietate. Și tatăl fetiței decedate, care se afla în automobil, ar fi fost în stare avansată de ebrietate. În urma impactului, copilul a fost transportat la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Poliția continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

Norma de alcool admisibilă, depășită de 4 ori

Potrivit poliției, în rezultatul expertizei biologice, rezultatul a arătat că femeia de 37 de ani avea o concentrație de 1,35 g/l alcool in sânge, ceea ce indică faptul că norma admisibilă a fost depășită de 4 ori.

Fetița de 6 ani a murit la spital

Copilul de 6 ani care a fost internat în stare extrem de gravă la Institutul Mamei și Copilului a murit la 24 septembrie, fiind în stare extrem de gravă. Aceasta a suferit politraumatism și răni foarte severe. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de către responsabilii spitalului.

Mașina era condusă de mama fetiței, iar tatăl ei era băut

Accidentul s-a produs la 13 septembrie, în jurul orei două dimineața, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. Automobilul ar fi derapat de pe drum, din motive neclare încă. Apoi a ajuns într-un canal de scurgere a apei.

În urma impactului, un bărbat de 39 de ani, soția acestuia de 37 de ani, și fiica lor de 6 ani au fost fost răniți.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a indicat o concentrație de aproape șase ori peste limita legală. La volan se află femeia de 37 de ani.