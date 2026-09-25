Toate cele șase persoane reținute în cazul unui student de 19 ani, care ar fi fost bătut și umilit de un grup de tineri în Chișinău, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată în urma demersurilor procurorilor, iar poliția spune că măsura a fost dispusă ținând cont de gravitatea faptelor comise în raport cu victima.

Potrivit organelor de drept, tânărul, student la o instituție de învățământ din Chișinău, se plimba împreună cu o cunoscută de 16 ani. În apropierea căminelor studențești, cei doi s-ar fi întâlnit cu un grup de cinci tineri din anturajul fetei.

La un moment dat, băiatul ar fi fost agresat de grup, fiind lovit, iar ulterior umilit.

Șase persoane, reținute în urma sesizării

După sesizarea cazului, polițiștii au identificat și reținut persoanele suspectate de implicare. Printre acestea se numără și fata de 16 ani care se afla împreună cu victima.

Inițial, patru adolescenți, inclusiv fata de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar doi tineri majori – pentru 72 de ore.

Ulterior, instanța a dispus plasarea tuturor celor șase persoane în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.

„Având în vedere gravitatea acțiunilor comise de aceștia în raport cu victima, toate persoanele vizate au fost plasate în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile”, anunță Poliția.

Investigațiile în acest caz continuă.