Alți doi învinuiți, soț și soție, au fost trimiși în judecată în dosarul celor aproape 17 kilograme de hașiș aduse din Ucraina și depistate în 2023 la punctul de trecere Criva. Bărbatul, dat anterior în căutare, a fost localizat în Statele Unite și adus recent în Republica Moldova.

Potrivit PCCOCS, cei doi au contribuit la organizarea transportării drogurilor în Republica Moldova. Aceștia au obținut hașișul, l-au păstrat în Ucraina și au organizat amenajarea unui ascunziș în automobilul cu care drogurile urmau să fie introduse în țară.

Mașina era condusă de o femeie reținută în 2023, care călătorea împreună cu cei doi copii ai săi și cu tatăl ei. La control, aceasta a declarat că transportă produse cosmetice, inclusiv botox.

Bărbatul, anunțat anterior în căutare, a fost depistat în luna iunie în Statele Unite ale Americii și escortat la Chișinău. Acesta a fost plasat în arest preventiv.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi pot fi condamnați la până la 15 ani de închisoare.

Cum a fost descoperită captura

Captura a avut loc în 2023, la punctul de trecere Criva. Cele aproape 17 kilograme de hașiș erau împărțite în 178 de pachete și ascunse într-un compartiment artizanal amenajat în spațiul destinat roții de rezervă a automobilului.

Anterior, în acest dosar, un alt coorganizator a fost condamnat la nouă ani de închisoare, iar în 2024 șoferița și un alt complice au fost condamnați de Judecătoria Edineț. Procurorii au contestat însă achitarea tatălui șoferiței, acuzat că a pus la dispoziție automobilul folosit la transportarea drogurilor.

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