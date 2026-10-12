Apa consumată de chișinăuieni provine, în proporție covârșitoare, de peste 90 la sută, din Nistru. Dacă situația se agravează, autoritățile ar putea apela la cele 40 de sonde de apă subterană, însă acestea nu pot acoperi necesarul întregului municipiu. Chiar primarul Ion Ceban spune că, acestea pot genera aproximativ 18 la sută din necesarul zilnic al orașului.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Așa arată cea mai veche fântână arteziană din capitala. Aceasta are peste o sută de ani, este funcțională și se află pe teritoriul întreprinderii municipale „Spații Verzi”. Zilnic fântână pompează peste 1400 de metri cubi de apă.”

Diana TACU, DIRECTOR INTERIMAR S.A. „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”: „Actual avem 40 de sonde puse în funcțiune. În ultima perioadă am pus 18 sonde în funcțiune, cu o capacitate maximă de până la 60 de mii de metri cubi de apă pe zi.”

Responsabilii de la Apă-Canal spun că sondele sunt verificate periodic și sunt conectate la rețeaua de apă potabilă. Astfel, ele pot fi puse în funcțiune atunci când este nevoie, pentru a suplini volumul de apă din sistem. Totuși, sursele subterane nu pot acoperi tot necesarul municipiului.

Diana TACU, DIRECTOR INTERIMAR S.A. „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”: „În medie 15-20% fântânile arteziene pe care le avem ca să fie utilizate în caz de necesitate. De altfel, noi și le utilizăm periodic ca să suplinim volumul necesar de apă în cazul în care este nevoie pentru municipiul Chișinău.”

Mai există și alte rezerve. Operatorul spune că are 43 de rezervoare, cu o capacitate totală de aproape 179 de mii de metri cubi, care, la fel, pot fi utilizate în situații de necesitate.

Diana TACU, DIRECTOR INTERIMAR S.A. „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”: „De scenarii sumbre noi nu vorbim. Astăzi stația de captare funcționează în regim normal, apă este în râu, în Nistru și vreau să spun, atâta timp cât va fi apă în Nistru, va fi apă în municipiu Chișinău. Și nu trebuie să vorbim despre scenarii sumbră, pentru că nu este corect. Noi trebuie să vorbim despre măsuri de prevenție. Aici ar fi corect, spunem accentele. Și sarcinile fiecare instituție, inclusiv APC, APL și furnizorii de apă.”

Anterior, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a solicitat în repetate rânduri Primăriei Chișinău informații despre starea sondelor arteziene de rezervă, cerând să fie precizat câte dintre acestea sunt funcționale și ce debit de apă pot asigura.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Câte sonde au fost reabilitate, care este debitul lor total și dacă acestea sunt verificate, funcționale și gata de pornire imediată, în caz de necesitate?”

Republica Moldova se află din 26 septembrie în stare de urgență în sectorul hidrologic pentru 60 de zile. În același timp, Centrul Național de Management al Crizelor a stabilit că, în cazul agravării situației, sursele subterane verificate trebuie folosite ca alternative, iar spitalele, școlile, instituțiile sociale și serviciile de urgență vor avea prioritate.