O bubuitură puternică i-a trezit din somn pe locuitorii satului Hîrbovăț din raionul Anenii Noi. Oamenii spun că explozia a fost atât de puternică, încât le-a zguduit casele. Unii au ieșit imediat afară, speriați și fără să înțeleagă ce s-a întâmplat. Ulterior, au aflat că în apropierea satului a explodat o dronă.

Sunetul acestei explozii i-a speriat în această dimineață pe locuitorii din Hîrbovăț. Bubuitura a fost atât de puternică, încât oamenii spun că le-au tremurat casele.

„-S-a auzit înspre dimineață pe la șase.

-Ce s-a auzit mai exat?

-Așa o bubuitură, dar eu nu am ieșit afară căci dacă sunt singură.”

„Soacra mea s-a dus dimineață la lucru și mi-a zis că a văzut drona.”

Această femeie spune că a observat drona cu cel cu puțin timp înainte de explozie.

„A doua dronă deja o văd. Așa pe cer s-a auzit zgomot. Veneam de la fată și m-am oprit pe loc și când veneam acasă am auzit zgomot. Când e avion se cunoaște că e avion, dar ea s-a rotat și s-a ascuns în nori, mai mult nu s-a văzut. Era fără zece minute șase. Și apoi a buhnit și am căzut în genunchi. Foarte tare m-am speriat.”

Și acest bărbat spune că a fost trezit de sunetul exploziei. Pentru câteva clipe, spune el, a crezut că este vorba despre un atac.

„-A fost un sunet mare și s-a luminat cerul.

-V-ați speriat?

-Da, am sărit din somn mă gândeam ce poate fi, vin rușii.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Impactul și explozia s-au produs la aproximativ 40 de metri deasupra solului, în zona acestei antene de comunicații care aparține unui operator civil. Pe circa 12 metri din structura antenei au fost depistate deformări ale metalului și urme ale efectului termic. Fragmente ale dronei, inclusiv componente ale structurii, sistemului de control, alimentării și propulsiei, au fost găsite pe o rază de aproximativ 265 de metri.”

Serviciile de comunicații nu au fost afectate. Experții continuă cercetările.