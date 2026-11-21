Ambuteiajele din capitală, cauzate inclusiv de reparații, îngreunează tot mai mult intervențiile ambulanțelor. Deși au girofarurile și sirenele pornite, echipajele sunt nevoite să aștepte ca șoferii să le facă loc. Iar mașinile parcate pe străzile înguste sau în curțile blocurilor le face misiunea și mai dificilă. Iar când este vorba despre o urgență medicală, fiecare minut pierdut poate conta pentru viața pacientului.

„Noi timp de un minut, un minut jumătate trebuie să ieșim din stațiune, dacă suntem la stațiune. În șase-șapte minute trebuie să ajungem la pacient.”

Sergiu Slobozeanu, care este șofer pe ambulanță de cinci ani spune că odată ce ajunge pe străzile aglomerate, începe adevărata cursă în care fiecare secundă contează și poate face diferență între viață și moarte. Unii șoferi trag pe dreapta și eliberează drumul, alții nu reacționează imediat. În multe cazuri, nu pentru că nu vor, ci pentru că nu au unde.

„Sunt conducători auto care aud și se deplasează în stânga, în dreapta, dar unii...”

„Are posibilitate să se ferească, dar nu se ferește.”

În intersecții și în sensurile giratorii aglomerate, deplasarea devine și mai dificilă. La sensul giratoriu de pe Calea Orheiului, ambulanța abia și-a făcut loc printre mașini.

„Este loc liber, dar noi trebuie să-l căutăm, ei nu vor să-l caute.”

Dificil este și pe străzile cu sens cu unic. Pe strada Sciusev, mașinile parcate pe două dintre cele trei benzi îngreunează și mai mult deplasarea.

Și pe străzile unde se fac reparații se circulă cu dificultate.

Problemele nu se termină nici după ce echipajul medical ajunge la destinație.

„În curțile blocurilor noaptea este foarte dificil de intrat și de ieșit de acolo, căci noi trebuie să ajungem, de exemplu, la scara numărul patru sau șapte, la pacient. El este în stare gravă și trebuie să-l transportăm la spital. Noi ajungem până acolo cu greu, dar când să ieșim înapoi trebuie să dăm cu spatele și e foarte complicat.”

Ludmilia Balan este felcer de urgență de 30 de ani și spune că, de-a lungul carierei, a întâlnit numeroase situații în care ambuteiajele au împiedicat-o să ajungă la timp la pacienți.

Ludmila BALAN, FELCER DE URGENȚĂ: „Ne afectează, dar ne luăm în mâni și plecăm la următoarea solicitare. Parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, pentru că dacă o luăm tot prea aproape de noi, nu lucrăm ați ani la ambulanță.”

Șoferii sunt îndemnați să acorde prioritate ambulanțelor, să elibereze intersecțiile și să nu blocheze căile de acces către blocuri. Mai ales că riscă și amenzi de până la 900 de lei și patru puncte de penalizare.

Sergiu SLOBOZEANU, ȘOFER PE AMBULANȚĂ: „Mesajul meu pentru conducătorii auto este simplu. Atunci când auziți sirena unei ambulanței, acordați-i prioritate. Astăzi poate să-l vă viața unui om necunoscut, iar mâine ar putea fi cineva drag vouă.”

Ludmila BALAN, FELCER DE URGENȚĂ: „Pentru toți participații traficului, de fapt inclusiv și pietonilor, vrem le ne zicem că ambulanță nu este dar o mașină cu semnale luminoase și sonore. Este un echipaj medical care în spatele nostru se află un pacient suferind, care poate că în momentul ăsta luptă între viață și moarte.”

Potrivit regulamentului Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, echipele trebuie să ajungă la solicitările de urgență majoră, cod roșu, în cel mult 15 minute în municipii, orașe și sate în care se află stațiile de ambulanță, și în cel mult 25 de minute în celelalte teritorii. În cazul urgențelor de cod galben, timpul de intervenție poate varia în funcție de gravitatea cazului și de capacitatea serviciului de a aloca echipaje.