Șoferii care circulă pe strada Ismail din Capitală trebuie să se înarmeze cu răbdare. În această noapte încep lucrările de reabilitare a carosabilului, pe tronsonul dintre podul Ismail și strada Mihai Kogălniceanu. Lucrările vor fi făcute în mare parte noaptea, însă, etapizat, unele benzi vor fi închise și pe timp de zi. Autoritățile promit că reparația va fi gata într-o lună, dacă vremea va permite.

Strada Ismail este traversată zilnic de zeci de mii de mașini. Autoritățile anunță că drumul, pe o suprafață de peste 30 de mii de metri pătrați, va fi reabilitat.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Lucrările vor începe în această noapte prin frezarea asfaltului. Responsabilii de la companie spun că primele vor fi vizate benzile de deplasare dinspre pod spre bulevardul Ștefan cel Mare.”

Având în vedere traficul intens din zonă, șoferii se așteaptă deja la ambuteiaje în perioada lucrărilor.

„E aglomerat și cu reparație va fi și mai aglomerat. E necesar să se repare noaptea asta ar fi o soluție, la noi se repară ziua, sâmbătă și duminică când sunt mai puține mașini.

- Promit noaptea.

- Promit. Au mai promis și în alte părți.”

„O să ne străduim să ne descurcăm. Toate proiectele de infrastructură demult se cer. Mai ales podul Ismail este într-o stare deplorabilă.”

„Aici este mereu ambuteiaj, sperăm că după va fi mai bine. Chiar sperăm că va fi mai bine, pentru că drumurile sunt o problemă.”

Potrivit responsabililor, strada Ismail este într-o stare avansată de uzură. Pe carosabil au apărut fisuri, iar drumul necesită lucrări de reabilitare și înlocuirea stratului de asfalt. Asfaltul existent va fi frezat, după care va fi turnat unul nou.

Dorin CIORNII, ȘEFUL DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ: „Această porțiune are peste 25 de ani de când n-a fost reparată, doar intervenții curente, mentenanță. Această porțiune deja dă dovadă de o uzură avansată, cu fisuri și necesită intervenții la infrastructura drumului și deja înlocuirea părții carosabile, cu două straturi de asfalt.”

Responsabilii estimează că frezarea asfaltului va dura aproximativ zece zile, dacă vremea va permite. Lucrările vor fi efectuate în principal pe timp de noapte, în afara orelor de vârf și pe etape. Ziua, circulația va fi menținută, însă anumite benzi vor fi închise, în funcție de tronsonul pe care se intervine.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Nu putem face reparție fără ca să deranjăm. Deranjăm în acest sens rugăm înțelegere.”

Dorin CIORNII, ȘEFUL DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ: „Tronsoanele vor fi deschise pentru circulație primordial pentru transport public și după necesitate câte o bandă închisă pe anumite tronsoane pentru anumite intervenții.”

Reabilitarea vizează tronsonul dintre podul Ismail și strada Kogălniceanu. Primăria leagă aceste lucrări de viitoarea reparație a podului. Documentația pentru renovarea acestuia este aproape finalizată, iar licitația ar putea fi anunțată în următoarele luni. Primarul promite că lucrările de pe strada Ismail vor fi încheiate într-o lună, dacă temperaturile și precipitațiile vor permite intervențiile.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Contracul este până la sfârșitul anului, noi vom face tot posibilul să le realizăm cât mai rapid posibil. Asta este sarcina pusă în fața agenților economici. Depunem maxim efort ca să creem cât mai putin disconfort în acest sens”

Lucrările de reparație a străzii Ismail vor costa aproape 28 de milioane de lei, bani din bugetul municipal.