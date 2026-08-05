Autoritatea Națională de Integritate a inițiat o sesizare în privința șefului unei Direcții din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, reținut recent de Centrul Național Anticorupție. Funcționarul este suspectat că ar fi cerut și primit bani de la reprezentantul unui agent economic, susținând că poate influența membrii unei comisii din cadrul AIPA pentru aprobarea unei cereri de subvenționare.

ANI va verifica dacă funcționarul a respectat regulile privind declararea averii și intereselor personale. Sesizarea a fost pornită din oficiu, la inițiativa autorității, după ce inspectorii au analizat informațiile disponibile.

Cazul va fi repartizat unui inspector de integritate, care va face verificarea prealabilă în termen de 30 de zile. După această etapă, inspectorul va decide dacă este necesară inițierea unui control complet.

Rezultatul verificării va fi inclus într-un proces-verbal, care va putea fi consultat pe pagina oficială a ANI.

Șeful de Direcție - reținut pentru 72 de ore

CNA a anunțat astăzi că șeful de Direcție din cadrul AIPA este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Acesta este suspectat că ar fi pretins și primit 130 de mii de lei pentru a influența aprobarea unei cereri de subvenționare. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei.

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Reacția AIPA după reținere

AIPA susține că, deocamdată, nu a primit informații oficiale privind circumstanțele dosarului și așteaptă detalii din partea organelor competente.

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