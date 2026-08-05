Un șef de Direcție din cadrul AIPA, reținut de CNA: ar fi cerut 130 de mii de lei pentru o subvenție. Ce sumă a fost găsită în urma perchezițiilor

Un șef de Direcție din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 130 de mii de lei de la reprezentantul unui agent economic, susținând că poate influența membrii unei comisii din cadrul AIPA pentru aprobarea unei cereri de subvenționare.