Un șef de Direcție din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 130 de mii de lei de la reprezentantul unui agent economic, susținând că poate influența membrii unei comisii din cadrul AIPA pentru aprobarea unei cereri de subvenționare.
Potrivit Centrului Național Anticorupție, bărbatul susținea că poate influența membrii unei comisii din cadrul AIPA pentru ca aceștia să aprobe cererea de subvenționare depusă de companie. În cadrul acțiunilor de documentare, autoritățile au stabilit că acesta ar fi transmis anumite sume de bani către terțe persoane.
Pe două milioane de lei - ridicați în urma perchezițiilor
În urma perchezițiilor, ofițerii CNA au ridicat 2,5 milioane de lei.
Urmărirea penală continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.