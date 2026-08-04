După perioada de scumpiri din ultimele săptămâni, piața carburanților dă primele semne de relaxare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a redus din nou prețul maxim al benzinei pentru mâine, 5 august, în timp ce motorina își menține nivelul din ziua precedentă.

Astfel, potrivit ANRE, un litru de benzină va putea fi comercializat cu cel mult 30,67 lei, cu 8 bani mai puțin decât în ziua precedentă. În același timp, prețul maxim pentru motorina standard rămâne neschimbat, la 32,82 lei/litru.

Prețurile carburanților/ ANRE

Agenția reiterează că prețurile maxime sunt calculate în baza metodologiei care ia în considerare media cotațiilor internaționale Platts din ultimele 14 zile, cursul de schimb al leului față de dolarul american, accizele, marja comercială și TVA.

Prețurile carburanților influențate de conflictul din Orientul Mijlociu

În ultima perioadă, prețurile carburanților au crescut pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au influențat piața internațională a petrolului. Când petrolul se scumpește pe piețele externe, cresc și costurile de import, iar acest lucru se reflectă în prețul benzinei și motorinei.