Mai mulți operatori de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare vor avea tarife noi după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat modificările în cadrul unei ședințe publice. Autoritatea susține că a eliminat cheltuielile nejustificate și a inclus în tarife doar costurile necesare pentru prestarea serviciilor.

Noile tarife au fost aprobate după examinarea cererilor depuse de operatorii din mai multe localități și în baza prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, precum și a metodologiei de stabilire a tarifelor.

În procesul de calcul, ANRE a analizat volumele de apă furnizată, cantitățile de ape uzate evacuate, consumul de energie electrică, pierderile de apă acceptate, costurile operaționale, investițiile planificate, amortizarea activelor și modul de utilizare a fondurilor destinate dezvoltării infrastructurii.

Autoritatea de reglementare precizează că o parte dintre cheltuielile solicitate de operatori au fost excluse, fiind considerate nejustificate sau neconforme cu metodologia tarifară.

Nisporeni: tarife mai mari la apă și canalizare, dar sub nivelul solicitat

Pentru S.A. „Apă Canal Nisporeni”, ANRE a aprobat un tarif de 30,56 lei/m³ pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă. Acesta este cu 1,62 lei/m³ mai mare decât tariful actual, dar cu 1,93 lei/m³ mai mic decât suma solicitată de operator.

Pentru canalizare și epurarea apelor uzate, tariful aprobat este de 33,43 lei/m³, cu 1,83 lei/m³ peste nivelul actual, însă cu 6,74 lei/m³ mai mic decât cererea inițială a întreprinderii.

Basarabeasca: noi tarife pentru apă potabilă și apă tehnologică

Pentru Î.M. „AQUA Basarabeasca”, tariful pentru alimentarea cu apă tehnologică a fost stabilit la 37,69 lei/m³, cu 1,88 lei/m³ mai mic decât tariful aflat în vigoare și cu 8,69 lei/m³ sub solicitarea operatorului.

În cazul Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca”, consumatorii vor achita 49,17 lei/m³ pentru apă potabilă și 40,46 lei/m³ pentru canalizare și epurare. Ambele tarife sunt mai mici decât cele cerute inițial de întreprindere.

Călărași și Taraclia: unele tarife rămân neschimbate

Pentru Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași”, ANRE a decis menținerea tarifelor pentru consumatorii casnici:

26,18 lei/m³ pentru apă potabilă;

20,03 lei/m³ pentru canalizare.

În schimb, pentru consumatorii noncasnici, tarifele au fost reduse:

apă potabilă – 36,48 lei/m³;

canalizare – 25,10 lei/m³.

La Î.M. „Apă-Canal Taraclia”, tariful pentru apa potabilă a fost stabilit la 26,33 lei/m³, iar pentru canalizare și epurare la 26,22 lei/m³. Ambele valori sunt mai mici decât cele solicitate de operator.

Șoldănești și Dondușeni: tarife reduse față de solicitările operatorilor

Pentru Î.M. „Regia Apă Șoldănești”, ANRE a aprobat:

33,67 lei/m³ pentru alimentarea cu apă potabilă;

11,79 lei/m³ pentru canalizare și epurare.

Tarifele sunt mai mici atât față de solicitările operatorului, cât și față de unele valori aflate anterior în vigoare.

Pentru Î.M. „Apă-Canal Dondușeni”, tariful pentru apă potabilă va fi de 37,04 lei/m³, iar cel pentru canalizare de 26,33 lei/m³.

ANRE a redus cheltuielile aprobate pentru un operator

În aceeași ședință, ANRE a aprobat cheltuielile de bază pentru anul 2026 ale SRL „Petcom Lux”, care vor fi utilizate la calcularea viitoarelor tarife.

Din suma solicitată de operator, în valoare de 2,13 milioane de lei, autoritatea a acceptat doar 1,38 milioane de lei, reducând cheltuielile cu aproximativ 746 de mii de lei.

Potrivit ANRE, ajustările au vizat cheltuieli materiale, de personal, întreținere, exploatare, distribuire și administrative, fiind acceptate doar costurile considerate necesare și justificate.

Noile hotărâri ale ANRE vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.