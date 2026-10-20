Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor desfășoară, în perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2026, cea de-a doua campanie de vaccinare antirabică a vulpilor din Republica Moldova. Momelile vaccinale sunt distribuite manual, cu scopul de a reduce răspândirea rabiei în fauna sălbatică.

ANSA îndeamnă cetățenii să evite contactul direct cu momelile. Dacă acestea se află în zone frecventate de copii sau animale de companie, pot fi mutate cu ajutorul mănușilor și al unei pungi de plastic, într-o zonă împădurită. În cazul momelilor deteriorate sau cu ambalajul desfăcut, oamenii sunt îndemnați să anunțe medicul veterinar.

De asemenea, timp de două săptămâni după distribuirea momelilor, proprietarii sunt sfătuiți să limiteze accesul liber al câinilor și pisicilor în zonele unde a avut loc vaccinarea, pentru a preveni consumul accidental.

Potrivit ANSA, vaccinul nu este destinat animalelor domestice, însă studiile arată că nu este dăunător pentru câini și pisici în cazul consumului accidental al momelilor.

În 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 96 de focare de rabie

Programul de eradicare a rabiei este cofinanțat de Uniunea Europeană. În 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 96 de focare de rabie, dintre care 18 în fauna sălbatică, date care evidențiază importanța vaccinării vulpilor pentru prevenirea răspândirii bolii.

Reprezentanți ANSA/ Facebook

Momeli vaccinale/ ANSA