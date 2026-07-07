Locuitorii mai multor raioane din Republica Moldova vor achita tarife noi pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința publică de astăzi, noile costuri de bază și tarife pentru mai mulți operatori din țară. În unele localități, prețurile cresc, în timp ce în altele rămân neschimbate.

Potrivit ANRE, noile tarife au fost stabilite în conformitate cu metodologiile tarifare în vigoare, după analiza documentelor prezentate de operatori. În procesul de evaluare au fost luate în calcul cheltuielile justificate, investițiile validate, volumele prognozate ale serviciilor prestate și abaterile tarifare, fiind excluse costurile care nu au fost confirmate sau care nu sunt necesare desfășurării activităților reglementate.

Scumpiri la apă și canalizare pentru consumatorii din Drochia

Una dintre cele mai importante modificări îi vizează pe consumatorii deserviți de SRL „Apă-Canal din Drochia”. ANRE a aprobat majorarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă la 27,11 lei/m³, cu 2,61 lei/m³ mai mult decât în prezent.

Pentru consumatorii casnici, tariful pentru apa potabilă va constitui 25,62 lei/m³, în timp ce pentru consumatorii noncasnici acesta rămâne neschimbat – 39,44 lei/m³.

Totodată, tariful pentru serviciul de canalizare crește la 29,04 lei/m³, cu 3,89 lei/m³ peste nivelul actual.

Noi tarife și la Cantemir

Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat și tarifele pentru serviciile prestate de Î.M. „Apă-Canal Cantemir”.

Astfel, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă a fost stabilit la 26,61 lei/m³, iar pentru consumatorii casnici acesta va fi de 24,58 lei/m³.

În ceea ce privește serviciul de canalizare, tariful general este de 25,67 lei/m³, însă pentru consumatorii casnici acesta rămâne neschimbat, la 20,00 lei/m³.

Tarife aprobate și pentru Ungheni

ANRE a aprobat, de asemenea, noile tarife practicate de SRL „Apă-Canal Ungheni”, atât pentru serviciile auxiliare, cât și pentru alimentarea cu apă și canalizare.

Tariful pentru apa potabilă a fost stabilit la 25,17 lei/m³, iar cel pentru canalizare la 15,21 lei/m³.

Consumatorii casnici vor achita 14,84 lei/m³ pentru serviciul de canalizare, în timp ce pentru consumatorii noncasnici tariful rămâne de 16,32 lei/m³.

Tariful pentru canalizare rămâne neschimbat pentru consumatorii casnici deserviți de Glorin-Inginering

În cadrul aceleiași ședințe, ANRE a aprobat și tariful pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de SRL „Glorin-Inginering”.

Tariful general a fost stabilit la 8,25 lei/m³, însă pentru consumatorii casnici acesta rămâne neschimbat, la 4,75 lei/m³, iar pentru consumatorii noncasnici este de 15,16 lei/m³.

Au fost aprobate și costurile de bază pentru apă și distribuția gazelor

Pe lângă noile tarife, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat costurile de bază pentru anul 2026 aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prestate de Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova”, în valoare totală de 10,038 milioane de lei.

Totodată, au fost aprobate costurile de bază pentru anul 2026 aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale prestat de SRL „Proalfa-Service”, în valoare totală de 1,217 milioane de lei.

Potrivit ANRE, toate deciziile au fost adoptate în baza metodologiilor tarifare în vigoare, astfel încât în tarife să fie incluse doar cheltuielile justificate și strict necesare pentru prestarea serviciilor publice.