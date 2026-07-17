Familia moldovenilor care și-au pierdut viața, împreună cu bebelușul lor de șase luni, într-un grav accident rutier produs în Grecia, are nevoie de ajutor pentru a-i aduce acasă. Primăria municipiului Strășeni a lansat un apel către oameni, îndemnându-i să doneze pentru acoperirea cheltuielilor de repatriere, care sunt suportate de rudele victimelor. Fiica cea mare a celor doi soți decedați în tragicul accident, o fetiță de șapte ani, a supraviețuit, dar e internată în stare critică.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, statul nu acoperă costurile repatrierii, acestea fiind suportate de familie. Ambasada Republicii Moldova la Atena oferă doar asistență consulară, inclusiv pentru întocmirea documentelor și îndeplinirea formalităților necesare. În aceste condiții, prietenii, rudele familiei, dar și primarul municipiului Strășeni, Valentina Casian, au lansat un apel public prin care cer sprijin financiar pentru a ajuta familia îndurerată.

Valentina CASIAN, PRIMARUL ORAȘULUI STRĂȘENI: „Ținem legătura cu apropiații familiei, pentru că în calitate de primar, dar înainte de toate ca om, consider că este o obligație. Și de aceea m-am adresat tuturor cu un apel la solidaritate pe rețele de socializare, dar nu numai o facem, orice oportunitate care există, încercăm cumva să sprijinim această familie, pentru că este o tragedie dureroasă și această familie este lovită de o nenorocire care este greu de cuprinsă în cuvinte.”

Cei care doresc pot face donații în conturile bancare făcute publice de rudele victimelor. Conturi sunt deschise atât pentru donatorii din Republica Moldova, cât și pentru cei din diaspora.

Cont pentru donații în lei (MDL)

Beneficiar: Ana Caciur

IBAN: MD14ML022590000000302199

Telefon (MIA): 060263544

Cont pentru donații în euro (EUR)

Beneficiar: Ana Caciur

IBAN: MD65ML022590000000776872

Potrivit presei elene, accidentul s-a produs miercuri seara pe un drum provincial din regiunea Halkidiki. În mașina înmatriculată în Republica Moldova se aflau un bărbat în vârstă de 35 de ani, soția acestuia de 28 de ani, și cele două fiice ale lor, una de 7 ani și cealaltă de numai 6 luni. În circumstanțe încă neclare, automobilul familiei s-a ciocnit violent de un camion.

Mama și bebelușul au murit pe loc. Tatăl a fost descarcerat de pompieri și transportat la spital, dar, din păcate, medicii nu l-au mai putut salva. Fetița cea mare, de șapte ani, a fost transportată de urgență la spital în stare extrem de gravă la terapie intensivă. Presa elenă scrie că medicii au fost nevoiți să o opereze de urgență de două ori pentru a-i salva viața. Ambasada Moldovei la Atena a anunțat că întreprinde demersurile necesare pentru acordarea sprijinului consular în vederea repatrierei victimelor. Totodată, autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei.