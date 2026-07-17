Fetița de 7 ani din Republica Moldova, singura supraviețuitoare a gravului accident rutier produs în regiunea Halkidiki, Grecia, în urma căruia și-au pierdut viața părinții și surioara sa de șase luni, rămâne internată în stare critică la Terapie Intensivă. Presa elenă scrie că medicii au fost nevoiți să o opereze de urgență de două ori pentru a-i salva viața. Responsabilii de la ministerul Afacerilor Externe au comunicat pentru PRO TV că fetița se află în continuare sub supravegherea medicilor și este prematur să se pronunțe asupra stării de sănătate.

Copila este internată în Secția de Terapie Intensivă Pediatrică a Spitalului Hipocrate din Salonic, după ce a fost transferată de la Spitalul General din Polygyros, unde a fost transportată imediat după accident. Potrivit publicației elene To Vima, fetița a suferit traumatisme grave la nivelul toracelui și o fractură de femur.

După cele două intervenții chirurgicale, aceasta a fost intubată, iar medicii spun că starea ei rămâne critică, prognosticul fiind rezervat.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la MAE au spus că minora se află în continuare sub supravegherea atentă a medicilor și beneficiază de toate îngrijirile medicale necesare.

„În prezent, sunt efectuate investigații și tratamente suplimentare. La această etapă, medicii consideră că este prematur să se pronunțe asupra evoluției stării de sănătate.”

Cum s-a întâmplat tragedia

Accidentul s-a produs miercuri pe drumul regional Nea Moudania–Sithonia, în apropiere de localitatea Metamorfosi din Halkidiki. Mașina cu numere de înmatriculare din Republica Moldova, condus de tatăl familiei, a intrat în coliziune frontală cu o autocisternă.

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În urma impactului, mama, în vârstă de 28 de ani, și surioara de șase luni au murit pe loc. Tatăl, în vârstă de 35 de ani, a fost transportat la spital, însă a decedat câteva ore mai târziu, în pofida eforturilor medicilor. Șoferul autocisternei nu a fost rănit.

Până în prezent, autoritățile elene nu au anunțat o îmbunătățire a stării copilului, iar presa locală relatează că fetița continuă să primească îngrijiri în secția de terapie intensivă pediatrică.

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