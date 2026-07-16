Consultările dintre premierul desemnat, Vasile Tofan, și fracțiunea condusă de Renato Usatîi s-au transformat într-un schimb de acuzații, după ce întâlnirea nu a mai avut loc. Tofan susține că a întârziat doar un minut, în timp ce Usatîi afirmă că echipa sa a așteptat câteva minute, după care a plecat, acuzând lipsă de respect și de pregătire din partea echipei premierului desemnat.

Într-o reacție publicată după incident, Vasile Tofan a declarat că a ajuns cu o întârziere de un minut, deoarece întâlnirea precedentă cu agricultorii s-a prelungit.

„Am întârziat 1 minut la consultările cu fracțiunea condusă de domnul Usatîi. Îmi pare rău că această întârziere i-a determinat pe domnul Usatîi și colegii săi să plece. Oamenii așteaptă rezolvarea problemelor în mod constructiv, nu artificii politice”, a transmis premierul desemnat.

Renato Usatîi respinge însă această versiune și spune că problema nu a fost întârzierea în sine, ci modul în care au fost organizate consultările.

„La ora 12:28 am venit în sală, la 12:30 nimeni nu era, la 12:34 am plecat. Noi ne-am pregătit pentru aceste consultări, din partea lor nu am văzut acest lucru. În plus, programul lui nu l-am primit. Trebuie să așteptăm ca doamna Maia Sandu, vineri, să aprobe lista miniștrilor și apoi să discutăm. Domnul Tofan mi-a scris că nu este constructiv cum am procedat, dar echipa noastră era prezentă cu 10 minute înainte, iar la 12:34 ați venit dumneavoastră. Problema nu este ora, ci constructivismul”, a declarat liderul Partidului Nostru.

Incidentul a avut loc în cadrul consultărilor inițiate de Vasile Tofan cu fracțiunile parlamentare și reprezentanții partidelor politice, înainte de prezentarea viitorului Cabinet de miniștri.

Vasile Tofan merge marți în fața deputaților cu programul de guvernare

Parlamentul se va întruni marți, 21 iulie, într-o ședință plenară decisivă pentru viitorul noului cabinet de miniștri. Deputații urmează să examineze programul de activitate al guvernului și să se pronunțe asupra acordării votului de încredere executivului, inclusiv asupra componenței acestuia.

Ce priorități cere viitorul premier pentru noul guvern

Ieri, candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat că a finalizat discuțiile cu cei 16 miniștri interimari și că are acum o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu gestionat de guvern. Oficialul susține că următoarea etapă va fi stabilirea echipei guvernamentale și elaborarea programului de guvernare, în urma consultărilor cu partidele politice și reprezentanți ai mai multor sectoare.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Tofan a precizat că le-a solicitat miniștrilor interimari să pregătească note detaliate privind principalele provocări și obiective pentru următoarele 12 luni.

Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

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Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.