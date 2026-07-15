Secretara de stat la Ministerul Energiei, Carolina Novac, afirmă că a donat ultima remunerație primită pentru activitatea sa în Consiliul de Observatori al „Moldovagaz”. Banii, potrivit acesteia, au ajuns la ONG-ul „Comunitate, Copil și Familie” și vor fi utilizați pentru procurarea unei locuințe pentru o familie cu opt copii. Declarația vine după ce veniturile obținute de unii reprezentanți ai statului în cadrul companiei au fost puse sub semnul întrebării în spațiul public. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a reacționat critic, afirmând că donația nu elimină problema de fond privind justificarea unor asemenea remunerații.

„Am realizat deja, cred că două săptămâni în urmă, o donație cu tot cuantumul întreg al ultimei remunerații primite către ONG-ul „Comunitate, Copil și Familie”. Toată remunerația va fi utilizată pentru achiziția unei case pentru o mamă cu opt copii”, a declarat Carolina Novac.

Alexandru Tănase: Donația nu înlătură întrebările despre remunerațiile de milioane

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a comentat situația într-o postare publică, afirmând că donația nu poate înlătura întrebările legate de valoarea remunerațiilor primite de reprezentanții statului în cadrul companiei.

„Se pare că asistăm la apariția unui nou model de moralitate publică. Mai întâi încasezi peste două milioane de lei pentru câteva ședințe. Apoi, când ești «prins cu rața în gură», donezi o parte din bani și primești aplauze”, a scris Alexandru Tănase.

„Pentru ce am primit acești bani?”: Tănase pune la îndoială justificarea morală a plăților

Potrivit acestuia, chiar dacă plata ar fi fost realizată în baza unor hotărâri sau regulamente, rămâne întrebarea privind justificarea morală a unei asemenea remunerații.

„Orice om întreg la minte și-ar pune o întrebare simplă: pentru ce am primit acești bani?”, a menționat fostul șef al Curții Constituționale.

Tănase: Banii provin direct sau indirect din tarifele achitate de consumatori

Tănase a mai afirmat că, în calitate de secretar de stat al Ministerului Energiei, Carolina Novac ar fi trebuit să conștientizeze că aceste venituri provin din activitatea unei companii care are legătură directă cu sectorul energetic și cu consumatorii.

„Ei provin, direct sau indirect, din tarifele la gaz plătite de cetățeni”, a declarat Alexandru Tănase, criticând faptul că, în timp ce autoritățile căutau soluții pentru compensarea facturilor la energie, unele persoane primeau remunerații de ordinul milioanelor.

Momentul donației, pus sub semnul întrebării: „Când a fost făcută?”

Fostul președinte al Curții Constituționale a pus sub semnul întrebării și momentul în care a fost făcută donația, solicitând clarificări dacă aceasta a avut loc imediat după încasarea banilor sau doar după apariția criticilor publice.

„Ca să nu rămânem cu toții luați de proști, ar fi util să aflăm un lucru foarte simplu: când a fost făcută donația?”, a scris Tănase.

Totodată, acesta a cerut informații despre beneficiarul final al ONG-ului „Comunitate, Copil și Familie”, organizație către care Carolina Novac afirmă că a direcționat suma, pentru ca banii să contribuie la achiziția unei case pentru o mamă cu opt copii.

În opinia lui Alexandru Tănase, cazul reprezintă și un test pentru viitorul Guvern condus de premierul desemnat Vasile Tofan.

„Dacă, după învestirea noului Guvern, doamna Carolina Novac se va regăsi în aceeași funcție, atunci toate discursurile despre integritate, meritocrație și standarde europene vor rămâne simple povești de adormit copiii”, a conchis fostul președinte al Curții Constituționale.

Controversa privind remunerațiile de la „Moldovagaz”

Controversa privind remunerațiile primite de reprezentanții statului în cadrul unor companii cu capital public a reapărut după ce datele din declarația de avere a Carolinei Novac au arătat venituri de peste 2,25 milioane de lei obținute în 2025 pentru activitatea în Consiliul de Observatori al „Moldovagaz”. Secretara de stat a explicat că aceste plăți sunt stabilite în baza unor decizii corporative adoptate încă în 2014 și că, de-a lungul timpului, Agenția Proprietății Publice a propus reducerea lor. Novac susține că a sprijinit aceste inițiative și a decis să doneze o parte din venituri unei instituții pentru copii.

Citeste si : Noi controverse după scandalul de la MoldATSA: secretara de stat de la Energie declară venituri de aproape 3 milioane de lei, stârnind reacții în spațiul public. Reacția Carolinei Novac - VIDEO