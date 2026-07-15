Raportul medico-legal repetat, efectuat după exhumarea Ludmilei Vartic, a fost finalizat, anunță procuratura generală. Instituția a precizat pentru PROTV că acesta confirmă în mare parte datele expuse de experți în primul raport de expertiză efectuat, fără a oferi detalii. Avocatul lui Dumitru Vartic spune că expertiza a concluzionat că Ludmila Vartic a murit în urma unei căderi de la înălțime și că nu au fost depistate urme ale unei morți violente.

PRO TV
Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google

Roman Mihăeș, avocatul lui Dumitru Vartic, spune că expertiza realizată de o comisie formată din șase specialiști, inclusiv un expert din România, a concluzionat că Ludmila Vartic a murit în urma unei căderi de la înălțime și că nu au fost depistate urme ale unei morți violente.

Roman MIHĂEȘ, AVOCATUL LUI DUMITRU VARTIC: „Ceea ce putem oferi opiniei publice pe scurt este că comisia de experți medico-legali a conchis că moartea Ludmilei Vartic a survenit în momentul ipactului a corpului său de planul de aterizare. La examinarea cadavrului nu au fost constatate asfixieri. Tabloul morfologic, așa scrie aici, este specific căderii de la înălțime.”

Ieri avocatul lui Dumitru Vartic a mers la Procuratura Generală, unde a luat cunoștință de concluziile expertizei. Contactată de PRO TV, avocata mamei victimei, Gabriela Cornacker, a confirmat că raportul este gata și că îl va studia mâine. Procuratura Generală a confirmat că raportul de expertiză medico-legală a fost prezentat învinuitului și avocatului său și că urmează a fi prezentat și celorlalte părți în proces. 

Totodată insitituția menționează că raportul de expertiză medico-legală suplimentară confirmă în mare parte datele expuse de experți în primul raport de expertiză efectuat, precizînd că, mai multe informații nu pot fi făcute publice. Reamintim că Ludmila Vartic a murit în luna mai, după ce a căzut de la înălțime. 

Pe numele soțului său, fostul vicepreședinte al raionului Hîncești, Dumitru Vartic, au fost pornite două cauze penale – pentru determinare la sinucidere și violență în familie. Cazul Ludmilei Vartic a ajuns în atenția presei în luna mai, după ce femeia s-a aruncat în gol. 

Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google