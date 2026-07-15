Raportul medico-legal repetat, efectuat după exhumarea Ludmilei Vartic, a fost finalizat, anunță procuratura generală. Instituția a precizat pentru PROTV că acesta confirmă în mare parte datele expuse de experți în primul raport de expertiză efectuat, fără a oferi detalii. Avocatul lui Dumitru Vartic spune că expertiza a concluzionat că Ludmila Vartic a murit în urma unei căderi de la înălțime și că nu au fost depistate urme ale unei morți violente.

Roman Mihăeș, avocatul lui Dumitru Vartic, spune că expertiza realizată de o comisie formată din șase specialiști, inclusiv un expert din România, a concluzionat că Ludmila Vartic a murit în urma unei căderi de la înălțime și că nu au fost depistate urme ale unei morți violente.

Roman MIHĂEȘ, AVOCATUL LUI DUMITRU VARTIC: „Ceea ce putem oferi opiniei publice pe scurt este că comisia de experți medico-legali a conchis că moartea Ludmilei Vartic a survenit în momentul ipactului a corpului său de planul de aterizare. La examinarea cadavrului nu au fost constatate asfixieri. Tabloul morfologic, așa scrie aici, este specific căderii de la înălțime.”

Ieri avocatul lui Dumitru Vartic a mers la Procuratura Generală, unde a luat cunoștință de concluziile expertizei. Contactată de PRO TV, avocata mamei victimei, Gabriela Cornacker, a confirmat că raportul este gata și că îl va studia mâine. Procuratura Generală a confirmat că raportul de expertiză medico-legală a fost prezentat învinuitului și avocatului său și că urmează a fi prezentat și celorlalte părți în proces.

Totodată insitituția menționează că raportul de expertiză medico-legală suplimentară confirmă în mare parte datele expuse de experți în primul raport de expertiză efectuat, precizînd că, mai multe informații nu pot fi făcute publice. Reamintim că Ludmila Vartic a murit în luna mai, după ce a căzut de la înălțime.

Pe numele soțului său, fostul vicepreședinte al raionului Hîncești, Dumitru Vartic, au fost pornite două cauze penale – pentru determinare la sinucidere și violență în familie. Cazul Ludmilei Vartic a ajuns în atenția presei în luna mai, după ce femeia s-a aruncat în gol.