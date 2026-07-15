Mulți miniștri din cabinetul Munteanu își doresc să-și continue activitatea și în Guvernul Tofan. Aceștia au avut discuții cu premierul desemnat căruia i-au prezentat cele mai importante priorități pentru următoarele 12 luni. După discuțiile cu miniștrii interimari, Vasile Tofan spune că urmează să se întâlnească cu partidele parlamentare, reprezentanții mediului de afaceri și ai societății civile, pentru a stabili prioritățile viitorului Guvern.

În mai multe postări pe facebook, Vasile Tofan spune că a încheiat consultările cu toți cei 16 miniștri interimari, de la care a cerut informații despre principalele probleme din fiecare domeniu. Întrebați azi la prima ședință prezidată de premierul interimar Eugeniu Osmochescu, despre discuțiile cu Vasile Tofan, unii au lăsat să se înțeleagă că că își doresc să rămână în Guvern.

Emil CEBAN, MINISTRUL INTERIMAR AL SĂNĂTĂȚII: „Guvernul trebuie să continue activitatea sa, proiectele, strategia de dezvoltare, lucrurile care în aceste opt luni de zile s-au efectuat și ele trebuie duse până la capăt.”

Și ministrul Finanțelor spune că și-ar dori să-și continue activitatea.

Adrian GAVRILIȚĂ, MINISTRUL INTERIMAR AL FINANȚELOR: „Am obosit, dar nu aș lăsa echipa. Deci haideți să vedem care este cel mai bun format și care sunt planurile. Și inclusiv politica fiscală, legea salarizării sunt proiecte foarte importante și foarte complexe și care trebuiesc definitivate nu doar matematic și economic, dar și politic și sunt proiecte de importanță foarte mare importanță și eu sigur nu voi lăsa echipa de izbeliște.”

Gheroghe Hajder la fel vrea să termine reformele începute la Ministrul Mediului.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL INTERIMAR AL MEDIULUI: „Eu îmi doresc ca lucrurile și reformele să fie continuate la ministerul mediului indiferent cine va fi ministru în continuare, dar cel mai important este că angajamentele față de cetățeni, față de procesul de integrare europeană având în vedere că capitolul 27 în schimbările de mediu este unul dintre cele mai importante complexe și necesită o muncă extraordinară din partea ministerului.”

Dan PERCIUN, MINISTRUL INTERIMAR AL EDUCAȚIEI: „Mi-aș dori să continui lucrurile pe care le-am început la minister. Dar vom afla în următoarele zile dacă aceasta este și viziunea fracțiunii și a domnului prim ministru.”

Cristian JARDAN, MINISTRUL INTERIMAR AL CULTURII: „Dacă îmi doresc sau nu, îmi doresc să continui lucrurile pe care le-am început. Nu mă țin cu dinții de funcție, am ziso de fiecare dată, atâta timp cât sunt util și pot contribui la diferite proiecte eu sunt gata pentru a continua.”

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL INTERIMAR AL APĂRĂRII: „Este prematur să răspund la această întrebare, decizia ține de candidatul desemnat la funcția de prim ministru.”

În această săptămână, candidatul la funcția de premier spune că va definitiva programul de guvernare cu care va solicita votul de încredere al Parlamentului. Totodată Vasile Tofan a anunțat consultări cu fracțiunile parlamentare, societatea civilă și reprezentanții mai multor sectoare ale economiei. Primele discuții au avut loc deja cu reprezentanții mediului de afaceri. Tofan susține că una dintre prioritățile viitorului Guvern va fi relansarea economiei, prin reducerea blocajelor administrative și crearea unor condiții mai bune pentru investiții și dezvoltarea afacerilor.