Președintele Republicii Moldova Maia Sandu întreprinde pe 15 iulie o vizită la Kiev, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Șefa statului va participa la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est.

Potrivit Președinției, în cadrul summitului, vor fi abordate securitatea regiunii, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țărilor candidate din Europa de Sud-Est.

În cadrul vizitei, președintele Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu președintele Zelenski, precum și cu alți lideri prezenți la Kiev.

Președintele României, Nicușor Dan, merge la Kiev

Și preşedintele României Nicuşor Dan va participa miercuri, la Kiev, la cea de a cincea ediţie a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, a transmis Administraţia Prezidenţială. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitaţiei adresate de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Aceasta este o platformă regională de susţinere a Ucrainei şi de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului şi a consecinţelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securităţii, economiei, conectivităţii energetice şi de infrastructură, rezilienţei şi combaterii ameninţărilor hibride.

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Sursă video: ASTRA