O familie din Republica Moldova a fost implicată într-un grav accident rutier produs miercuri după-amiază în regiunea Halkidiki, din nordul Greciei. În urma impactului dintre o mașină cu numere de înmatriculare moldovenești și o autocisternă, mama și bebelușul familiei au murit pe loc, iar tatăl a decedat ulterior la spital. Cel de-al doilea copil al familiei a fost rănit și este internat. Ministerul Afacerilor Externe de la noi au comunicat că sunt în contact cu Ambasada Republcii Moldova la Atena, iar ulterior vor reveni cu mai multe detalii.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:30, pe drumul provincial Nea Moudania – Nikiti, în apropierea orașului Polygyros. Mașina în care se afla familia formată din patru persoane s-a izbit violent cu o autocisternă, scrie naftemporiki.gr.

La fața locului au intervenit opt pompieri cu trei autospeciale, care au desfășurat o operațiune de descarcerare folosind echipamente speciale. Din mașină au fost scoase fără semne vitale o femeie și un bebeluș.

Tatăl copiilor a fost transportat în stare gravă, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. Al doilea copil al familiei a suferit răni și a fost transportat la aceeași unitate medicală pentru îngrijiri. Șoferul autocisternei nu a fost rănit.

Poliția Rutieră din Polygyros a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs tragedia.