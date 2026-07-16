Fetița de 7 ani din Republica Moldova, care a supraviețuit în urma accidentului cumplit produs în Halkidiki, Grecia, se află în stare critică și luptă pentru viață în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Papageorgiou” din Salonic.

Copila a fost grav rănită în urma impactului violent dintre mașina cu numere de înmatriculare moldovenești în care se afla familia sa și o autocisternă. Inițial, ea a fost transportată la Spitalul General din Polygyros, însă, din cauza gravității rănilor, medicii au decis transferul acesteia la o unitate medicală din Salonic, scrie parapolitika.gr.

Tragedie în Grecia: o familie din Republica Moldova, implicată într-un accident cumplit

În urma accidentului, mama în vârstă de 28 de ani și bebelușul familiei, de doar șase luni, au murit pe loc. Tatăl, în vârstă de 35 de ani, a fost descarcerat de echipele de intervenție și transportat în stare critică la spital, însă a decedat ulterior.

Tragedia s-a produs miercuri după-amiază, pe drumul provincial Nea Moudania – Sithonia, în apropiere de localitatea Metamorfosi din Halkidiki. Mașina familiei s-a ciocnit frontal cu o autocisternă pentru vidanjare, condusă de un bărbat de 44 de ani.

Șoferul autocisternei a fost reținut de autoritățile elene și urmează să fie prezentat procurorilor. Poliția investighează cauzele exacte în care s-a produs accidentul.

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