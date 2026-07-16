Definitivarea listei de miniștri care vor face parte din Guvernul Tofan este tot mai aproape. Cine își păstrează fotoliul și cine pleacă? Experții spun că cele mai mari schimbări sunt așteptate în blocul economic, în timp ce ministerele care gestionează integrarea europeană, reintegrarea și apărarea au cele mai mari șanse să rămână fără remanieri. De asemenea, unii miniștri care sunt și fruntași ai partidului de guvernare ar putea să-și păstreze funcțiile.

Viitorul Guvern Tofan va fi construit nu doar în funcție de rezultatele miniștrilor, ci și de prioritățile noului program de guvernare. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, spune că premierul desemnat va încerca să-și formeze propria echipă, dar nu va putea ignora în totalitate dorințele partidului de guvernare.

Alexandru TĂNASE, EX-PREȘEDINTELE CC: „Vasile Tofan se deosebește substanțial de predecesorul său. Este o persoană mai ambițioasă, o persoană care vine cu o serie de proiecte anunțate care el vrea să le pună în aplicare și în acest sens, el cu certitudine va avea nevoie de o echipă proprie și nu cred că va accepta o echipă pe care să o formeze cei de la partid. În același timp, Vasile Tofan nu este membru de partid, el nu a participat în procesul politic și în sensul ăsta va trebui să fac și el o serie de concesii pentru a avea sprijin politic din partea Parlamentului.”

Deocamdată, nu se știe care dintre actualii miniștri își vor păstra funcțiile în viitorul Guvern. Experții spun însă că în domenii precum integrarea europeană și dosarul transnistrean este importantă continuitatea. Potrivit expertului WatchDog, Andrei Curăraru, cele mai mari șanse să rămână în funcție le au vicepremierii Cristina Gherasimov și Valeriu Chiveri.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG.MD: „Domnul Chiveri a fost în mare parte din mandatul său un vicepremier activ. Vedem schimbări reale în tot ce înseamnă dosarul transnistrian. Acum se face ceea ce poate Republica Moldova să facă, spre exemplu, reintegrarea economică. Cu siguranță acea nouă energie pe care a dat-o domnul Chiveri procesului de reintegrare îl face unul dintre candidații stabili de a rămâne în garditura guvernamentală.”

De asemenea, au șanse să-și păstreze fotoliile unii miniștri care sunt și fruntași ai partidului, de exemplu, Dan Perciun de la educație, Vladimir Bolea de la Infrstructură, Mihai Popșoi de la externe sau Gheorghe Hajder de la mediu, spun analiștii. Și actualul ministru al apărării este văzut de experți ca unul greu de înlocuit.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG.MD: „Domnul Nosatîi are un mandat nenorocos vizat de mai multe incidente de securitate la diferite unități militare. În același timp, este poate primul ministru care aduce atâția bani în bugetul de apărare. Are un mandat foarte clar de a crește capacitatea de apărare antireană a Republicii Moldova. Nu cred că există o alternativă foarte bună, vizibilă pentru Republica Moldova.”

În schimb, cele mai probabile remanieri sunt așteptate în ministerele economice. Experții spun că orice premier își dorește să lucreze cu oameni din propria echipă în portofoliile-cheie, iar ministrul Finanțelor ar putea plăti politic pentru reformele controversate promovate în ultimele luni.

Alexandru TĂNASE, EX-PREȘEDINTELE CC: „Nu este exclus să asistăm la o schimbare de ministru. Până la urmă, premierul are câteva instrumente esențiale în acest sens, când efectuează acțiune sau când guvernează țara. Și în acest sens, ministrul finanță, ministrul interne, ministrul economie, sunt figuri cheie într-un cabinet care de regulă fiecare premier și-i doiește, să aibă persoanele sale.”

De asemenea, ne putem aștepta la remanieri în domeniul justiției. Totuși, componența finală a viitorului Guvern va depinde atât de negocierile politice, cât și de prioritățile pe care și le va asuma noul cabinet, subliniază analiștii.