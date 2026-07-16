Alexandru Slusari și-a anunțat demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrație al SA Energocom. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook, unde a precizat că decizia este determinată de dezacordul față de solicitarea companiei adresată Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind majorarea tarifelor la gaz.

Potrivit lui Slusari, cererea depusă de Energocom nu a fost discutată în cadrul Consiliului de Administrație și a fost comunicată membrilor acestuia abia în momentul în care compania a făcut publică informația.

„Plec în semn de dezacord cu cererea depusă de compania Energocom la ANRE în vederea majorării tarifelor la gaz. Cererea privind majorarea tarifelor nu a fost deloc discutată în cadrul Consiliului și a apărut subit ieri, după-amiază. Personal o consider prematură și insuficient justificată economic, în condițiile volatilității enorme de pe bursele internaționale”, a scris Slusari.

Fostul deputat susține că, în perioada actuală, caracterizată printr-un consum redus de gaze, activitatea financiară a companiei nu este afectată de eventualele devieri tarifare negative. El afirmă însă că principalul motiv al demisiei îl reprezintă lipsa de transparență în procesul de luare a deciziei.

„Din prima zi de muncă în cadrul Consiliului Energocom am depus toate eforturile ca activitatea companiei să fie maximal transparentă. În condițiile în care standardele mele de transparență au fost încălcate cras și grosolan, prezența mea în organul de administrare a entității respective nu are rost”, a menționat Slusari.

Gazele naturale s-ar putea scumpi: Energocom cere ANRE majorarea prețurilor reglementate

Ieri, Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o solicitare privind modificarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Compania precizează că cererea reprezintă doar o propunere tarifară, iar decizia finală privind aprobarea, modificarea sau respingerea acesteia aparține ANRE, după examinarea tuturor documentelor justificative și a calculelor prezentate.

Potrivit Energocom, solicitarea vine în contextul creșterii semnificative a costurilor de procurare a gazelor naturale, influențate de evoluțiile de pe piețele internaționale. Compania menționează că tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea regională au dus la majorarea cotațiilor și la o volatilitate mai mare a prețurilor la gaze în Europa.

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