Premierul desemnat Vasile Tofan a făcut publică lista miniștrilor propuși pentru noul Cabinet de miniștri. Echipa guvernamentală urmează să se prezinte în parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților.

„Am încheiat consultările cu fracțiunile parlamentare, precum și cu reprezentanți ai diferitor asociații și organizații. Programul de guvernare este în ultimele etape de definitivare. Pe 21 iulie voi merge în Parlament cu o echipă de buni profesioniști, care să imprime tuturor instituțiilor guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte.

Puterea unei echipe stă în unitatea cu care toți membrii săi trag în aceeași direcție și le mulțumesc celor care au acceptat să-și asume o asemenea responsabilitate într-un moment decisiv pentru Republica Moldova.

Totodată, le sunt recunoscător miniștrilor care au muncit enorm în ultima perioadă pentru a începe schimbări esențiale și pentru a aduce țara noastră mai aproape de obiectivul aderării la UE: Ludmila Catlabuga, Andrian Gavriliță, Emil Ceban, Cristian Jardan”, scrie Vasile Tofan pe Facebook.

Astfel, în lista propusă de Vasile Tofan apar patru nume care nu se regăsesc în actualul Cabinet: Radu Musteață, Victoria Belous, Alexandru Gasnaș și Dan Suruceanu.

La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, funcția ar urma să fie preluată de Radu Musteață, care o înlocuiește pe Ludmila Catlabuga, actuala ministră a Agriculturii.

O schimbare este propusă și la Ministerul Finanțelor, unde Victoria Belous ar urma să preia conducerea instituției de la Andrian Gavriliță, actualul ministru.

La Ministerul Sănătății, noul nume propus este Alexandru Gasnaș, care ar urma să-l înlocuiască pe Emil Ceban, ministrul actual al Sănătății.

Totodată, la Ministerul Culturii este propus Dan Suruceanu, care ar urma să preia mandatul de la Cristian Jardan.

În același timp, mai mulți membri ai actualului Guvern Munteanu își păstrează funcțiile în noul Executiv propus de Vasile Tofan. Printre aceștia se numără Vladimir Bolea – vicepremier și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Cristina Gherasimov – vicepremier pentru Integrare Europeană, Mihai Popșoi – vicepremier și ministru al Afacerilor Externe, Anatolie Nosatîi – ministrul Apărării, Dan Perciun – ministrul Educației și Cercetării, Natalia Plugaru – ministra Muncii și Protecției Sociale, Gheorghe Hajder – ministrul Mediului și Dorin Junghietu – ministrul Energiei.

La rândul său, Eugen Osmochescu este propus pentru funcția de viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar Valeriu Chiveri pentru funcția de vicepremier pentru Reintegrare. La Ministerul Afacerilor Interne este propusă Daniella Misail-Nichitin, iar la Justiție – Vladislav Cojuhari.

Lista urmează să fie prezentată în Parlament, unde Vasile Tofan va solicita votul de încredere pentru noul Cabinet de miniștri.

Lista/ Facebook

Vasile Tofan merge marți în fața deputaților cu programul de guvernare

Parlamentul se va întruni marți, 21 iulie, într-o ședință plenară decisivă pentru viitorul noului Cabinet de miniștri. Deputații urmează să examineze Programul de activitate al Guvernului și să se pronunțe asupra acordării votului de încredere Executivului, inclusiv asupra componenței acestuia.

Ce priorități cere viitorul premier pentru noul guvern

Ieri, candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat că a finalizat discuțiile cu cei 16 miniștri interimari și că are acum o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu gestionat de guvern. Oficialul susține că următoarea etapă va fi stabilirea echipei guvernamentale și elaborarea programului de guvernare, în urma consultărilor cu partidele politice și reprezentanți ai mai multor sectoare.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Tofan a precizat că le-a solicitat miniștrilor interimari să pregătească note detaliate privind principalele provocări și obiective pentru următoarele 12 luni.

Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

Citeste si : Vasile Tofan este candidatul anunțat de PAS pentru funcția de premier - VIDEO

Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

Citeste si : Vasile Tofan intenționează să aducă oameni noi în guvern. Candidatul, desemnat de Maia Sandu după consultări - VIDEO

Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.