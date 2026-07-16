Apar noi detalii în cazul Ludmilei Vartic, după finalizarea raportului medico-legal repetat. Potrivit avocatei mamei victimei, experții au confirmat că femeia a murit în urma unei căderi de la înălțime, însă nu au putut stabili cum s-a produs aceasta. Totodată, raportul ar indica și urme de traumatisme mai vechi, care urmează să fie analizate de procurori. Între timp, avocatul lui Dumitru Vartic a cerut scoaterea acestuia de sub urmărire penală. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Violeta GAȘIȚOI, AVOCATA MAMEI LUDMILEI VARTIC: „Expertiza confirmă fără echivoc că Ludmila a decedat în urma unui politraumatism extrem de grav, produs după impactul corpului cu un plan dur, pe urma căderii de la înălțime. Toate aceste leziuni au fost produse în timpul vieții și au fost incompatibile cu viața, provocând decesul aproape instantaneu.”

Avocata Violeta Gașițoi susține că expertiza realizată după exhumarea Ludmilei Vartic nu a putut stabili modul în care a căzut femeia și că acest detaliu este extrem de important pentru anchetă.

Violeta GAȘIȚOI, AVOCATA MAMEI LUDMILEI VARTIC: „Experții au precizat în mod express că nu pot spune dacă victima s-a aruncat, a căzut accidental, a fost împinsă sau a fost aruncată de o altă persoană. Cu alte cuvinte, expertiza medico legală stabilește cauza medicală și mecanismul lezional al decesului, dar nu stabilește împrejurările concrete în care s-a produs căderea și nu confirmă prin ea însăși nici una dintre ipotezele posibile: suicid, accident sau intervenția unei alte persoane.”

De asemenea, noul raport medico legal ar fi scos la iveală mai multe traumatisme, pe care Ludmila Vartic le-ar fi suferit în ultimii ani de viață.

Violeta GAȘIȚOI, AVOCATA MAMEI LUDMILEI VARTIC: „Experții au analizat actele medicale existente și au constatat că acestea conțin mențiuni privind arsuri și alte leziuni din trecut. Din cauza lipsei unor descrieri medicale complete și a imposibilității de a identifica aceste cicatrici la autopsie, expertiza nu a putut stabili cine a provocat acele leziuni, când au fost produse și în ce împrejurări au apărut. Aceste justificări pot constata faptul că Ludmila ar fi putut fi, la un moment dat, și victima unei violențe fizice.”

Violeta Gașițoi a mai precizat că organul de urmărire penală a refuzat efectuarea experimentului privind mecanismul căderii victimei, pe motiv că nu există nici specialiști și nici recuzita necesară, cum ar fi manechinul de test. De asemenea, atât avocata Violeta Gașițoi, cât și Gabriela Cornacker acuză Procuratura că le-au restricționat parțial accesul la noul raport medico-legal și că nu au acces la toate materialele dosarului penal.

Contactată de PRO TV, Procuratura Generală neagă acuzațiile, precizând că avocații din ambele părți au acces la informația din dosar la cerere, fiind permisă doar luarea de notițe, nu și fotografierea paginilor, pentru a evita o scurgere de informație pe online. De asemenea Procuratura Generală, care investighează cazul, spune că dosarul se examinează complex, cu evenimentele din anul 2025 și cele de după deces și că sunt examinate acțiunile mai multor persoane, fără a menționa despre cine este vorba exact.

Raportul medico legal repetat, a fost efectuat de o comisie de 6 experți, inclusiv unul din România. În continuare urmează să se efectueze expertiza psihiatrică și psihologică post-mortem a Ludmilei Vartic. Educatoarea în vârstă de 39 de ani a murit în luna martie, după ce s-ar fi aruncat în gol. Pe numele soțului său, Dumitru Vartic, care a fost vicepreședinte al Consiliului raional Hîncești și membru PAS, au fost deschise două dosare penale, unul pentru determinare la suicid și altul pentru violență în familie.