Căldura ajunge în tot mai multe blocuri locative din Chișinău. Datele actualizate arată că mai bine de jumătate din cele aproape 2800 de blocuri au fost conectate la sistemul centralizat. Termoelectrica anunță că sezonul de conectare la căldură este în plină desfășurare, după ce administratorii clădirilor, dar și reprezentanții fondurilor locative au solicitat acest lucru. Anterior, la agentul termic au fost conectate instituții de învățământ, spitale, case particulare și agenți economici.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Potrivit datelor actualizate de Termoelectrica, aproape 1600 de blocuri locative din cele peste 2.800 din capitală au fost conectate la agentul termic. Au căldură și mai bine de o treime din totalul de case particulare. De asemenea, au fost conectate la alimentarea cu energie termică aproape toate școlile și grădinițele, dar și o bună parte din instituții medicale și agenți economici.”

Edificii conectate la căldură

143 de instituții de educație timpurie din totalul de 144;

151 de școli și licee din 164;

64 de instituții de învățământ superior din 98;

64 de instituții medicale din 76;

1.596 de blocuri locative din 2.826;

90 de case particulare din 240;

270 de agenți economici din 723.

„Termoelectrica” dă asigurări că va conecta la sistemul centralizat de încălzire toți consumatorii care solicită furnizarea energiei termice. De asemenea, reprezentanții instituției au avertizat cetățenii să fie atenți la escroci, care se prezintă ca fiind angajați Termoelectrica și solicită date cu caracter personal, pentru a fi verificate contoarele de apă caldă.

„Acesta este un fals. Vrem să informăm că orice inspectare care are loc în apartamentul consumatorului, se face doar în bază de solicitare. Alte date precum datele bin buletine, pașapoarte sau datele bancare, reprezentanții Termoelectrica nu le solicită.”

Și în municipiul Bălți continuă conectarea la agentul termic. CET NORD a anunțat că peste 700 de blocuri locative au deja căldură, la fel ca și mai multe instituții de învățământ, culturale, medicale, dar și ageți economici.

Din octombrie, prețul unei Gcal a crescut cu 62% și costă 3277 de lei, la Chișinău, și 3377 de lei la Bălți. În următoarele zile, în cursul nopții sunt prognozate înghețuri de până la -5 grade.