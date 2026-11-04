Rezultatul alegerilor din SUA ar putea influența și securitatea Republicii Moldova, prin sprijinul acordat Ucrainei. Istoricul Armand Goșu crede că Kievul ar putea beneficia de mai mult ajutor american, în timp ce expertul Grigore Guzun avertizează că schimbările nu vor fi imediate, deoarece Donald Trump păstrează controlul asupra unor decizii importante de politică externă. Între timp, Rusia ar putea profita de perioada de incertitudine pentru a intensifica atacurile asupra Ucrainei.

Armand GOȘU, ISTORIC, EXPERT ÎN FOSTUL SPAȚIU SOVIETIC: „Republica Moldova e o țară mică. Asupra ei, în general, au impact toate evenimentele care se întâmplă în jurul Mării Negre, au impact atât politic, cât și economic. Ori cu atât mai mult vorbim de cel mai mare actor geopolitic, de hegemonul, încă putem formula hegemon America. Orice strănut se întâmplă pe Capitoliu sau în Casa Albă, influențează nu doar Moldova, ci influențează întreaga lume.”

Pentru Republica Moldova, rezultatul alegerilor din SUA ar putea avea efecte prin sprijinul acordat Ucrainei. Istoricul Armand Goșu consideră că noua configurație politică de la Washington ar putea favoriza reluarea ajutorului financiar și livrarea rachetelor interceptoare către Kiev, ceea ce ar contribui și la securitatea țării noastre.

Armand GOȘU, ISTORIC, EXPERT ÎN FOSTUL SPAȚIU SOVIETIC: „Cred că sunt create condițiile ca să ne afecteze mai puțin dramatic și repercursiunile să fie mai de grăbă pozitive pentru Republica Moldova și pentru zona în care ea este. Dar mi-e teamă că în următoarea perioadă, adică următoarele două-trei luni, până după 3 ianuarie, când Congresul și Senatul vor începe lucrurile nouă lor componență, vom asista la o perioadă tulbure care nu se știe dacă nu cumva va dura în ultimii 2 ani de mandat ai președintelui Trump.”

Istoricul avertizează că Moscova ar putea intensifica atacurile înainte ca eventualele schimbări de la Washington să producă efecte.

Armand GOȘU, ISTORIC, EXPERT ÎN FOSTUL SPAȚIU SOVIETIC: „Temerea mea cea mai mare este că Putin ar putea să folosească această fereastră de oportunitate de câteva luni, să bombardeze și mai tare Ucraina, care-i într-o situație disperată, fără, nu, interceptoare, rachete interceptoare, PAC-2, PAC-3 de la americani, nici aliații europeni nu mai au, va rezista foarte greu în această iarnă.”

Expertul în politică externă, Grigore Guzun temperează însă așteptările. Expertul în politică externă spune că o schimbare a raportului de forțe în legislativul american îi oferă Kievului oportunități, dar nu garantează o schimbare rapidă a politicii Washingtonului.

Grigore GUZUN, EXPERT ÎN POLITICĂ EXTERNĂ: „Pentru continentul european, aș spune eu, este o răsuflare pentru că totuși democrații au o viziune diferită față de Donald Trump, inclusiv referitor la războiul din Ucraina. Dar să nu uităm că totuși președintele Statelor Unite are atribuții destul de puternice în ceea ce ține politica externă și în ceea ce ține politica de securitate.”

Guzun amintește că președintele american poate folosi dreptul de veto împotriva inițiativelor legislative. În opinia sa, următoarele două luni vor rămâne incerte, iar amploarea schimbărilor va depinde și de deciziile lui Donald Trump.