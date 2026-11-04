Preşedintele american Donald Trump a recunoscut că războiul din Iran a jucat un rol în înfrângerile suferite de republicani în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului de marţi.

Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a declarat că democraţii îi vor trimite proiecte de lege pe care el le consideră „absurde" şi că îşi va exercita dreptul de veto asupra acestora, scrie Agerpres.

„Vor trimite lucruri absurde, iar eu le voi respinge prin veto", a declarat preşedintele american. „Iar după câteva luni de veto-uri, vor suna şi vor întreba: 'Cum putem duce lucrurile astea la bun sfârşit?'. Şi vom lucra împreună", a adăugat Trump.

Războiul din Iran, o povară

Republicanul a admis că războiul din Iran a reprezentat o povară pentru candidaţii republicani, dar că alegătorii au susţinut modul în care el a gestionat această chestiune.

„Cred că Iranul a avut o influenţă, dar, în acelaşi timp, oamenii au înţeles importanţa a ceea ce am făcut în privinţa Iranului", a susţinut el.

Negociatorul-şef al Iranului în discuţiile cu Statele Unite, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat miercuri că americanii au spus „NU RĂZBOIULUI" în alegerile intermediare din SUA, după înfrângerea Partidului Republican în faţa democraţilor.

„Fie din conştiinţă, fie din cauza costului vieţii, americanii au spus NU RĂZBOIULUI şi susţinem acest mesaj", a scris Ghalibaf într-o postare pe contul său de pe platforma X, citată de AFP, scrie știrileprotv.ro

