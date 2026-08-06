Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară verifică în această perioadă loturile de culturi destinate producerii semințelor și pepinierelor horticole. Până acum, inspectorii au controlat aproape 14 mii de hectare de terenuri, pentru a se asigura că materialul semincer respectă cerințele de calitate.

Verificările au început în prima decadă a lunii iunie. Inspectorii urmăresc dacă soiurile și hibrizii corespund cerințelor de puritate biologică, dacă sunt respectate tehnologiile de producere și standardele internaționale.

Până în prezent, au fost inspectate 13 940 de hectare de loturi semincere, dintre care peste 4 700 de hectare de porumb și floarea-soarelui, aproape 2 400 de hectare de cereale precum grâu, orz, ovăz și secară, dar și terenuri cu plante furajere și leguminoase.

Totodată, ANSA a verificat aproximativ 350 de hectare de culturi horticole, inclusiv plantații pomicole, viticole și decorative.

În cazul în care sunt depistate probleme precum îmburuienarea excesivă, boli, dăunători, nerespectarea distanțelor de izolare sau afectarea culturilor de calamități naturale, loturile pot fi respinse de la certificare.

Controalele vor continua la culturile de porumb și floarea-soarelui, precum și în pepinierele horticole din întreaga țară.

Inspecții/ ANSA

Inspecții/ ANSA

Inspecții/ ANSA