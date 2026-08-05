Premierul Vasile Tofan lansează un nou apel către populație pentru reducerea consumului de energie electrică, avertizând că situația din sistemul energetic se poate agrava în următoarele ore. Potrivit șefului Executivului, pentru ziua de mâine există riscul ca Republica Moldova să nu poată procura nici măcar energie de avarie din Ucraina, motiv pentru care cetățenii sunt îndemnați să evite utilizarea aparatelor electrocasnice în orele de vârf.

În cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, premierul Vasile Tofan a declarat că perspectivele pentru ziua următoare sunt îngrijorătoare în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică.

„Din păcate, lucrurile arată foarte prost pentru mâine la capitolul energie. Mult mai rău ca azi și mâine, cel mai probabil sau foarte probabil, nu vom putea cumpăra nici curent de avarie. Nici curentul acesta de urgență, care costă de două sau trei ori mai mult, nu vom putea cumpăra. Cel puțin acesta este răspunsul pe care îl avem de la Ukrenergo, partea ucraineană”, a declarat premierul.

Apel către populație: evitați consumul în orele de vârf

În acest context, șeful Guvernului le-a cerut cetățenilor să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică în intervalul cu cea mai mare solicitare a sistemului.

Premierul i-a îndemnat pe moldoveni să programeze utilizarea aparatelor electrocasnice în afara intervalului 19:00–23:00, când consumul este cel mai ridicat.

„Profit de ocazie să îi rog pe toți cetățenii să fie mult mai atenți cu energia pe care o consumă. Puneți mașina de spălat, uscătorul, fierul de călcat sau aparatul de aer condiționat în alte ore decât între 19:00 și 23:00 și să fim cu toții mult mai economi”, a spus Vasile Tofan.

Moldova s-a confruntat cu un deficit de energie

Republica Moldova se confruntă în această perioadă cu un deficit de energie electrică în orele de consum maxim, pe fondul temperaturilor ridicate, al cererii crescute și al disponibilității limitate a energiei pe piața regională.

Potrivit Energocom, pentru ziua de miercuri a fost prognozat un deficit de energie în intervalul 18:00–21:00, motiv pentru care autoritățile au îndeamnat populația și agenții economici să reducă voluntar consumul în orele de vârf.

Și marți seara sistemul electroenergetic a înregistrat un deficit de aproximativ 130 MWh între orele 21:00 și 23:00. În pofida apelurilor la economisire, consumul național a depășit 900 MW, peste media obișnuită de circa 800 MW, ceea ce a obligat Republica Moldova să procure energie electrică la prețuri considerabil mai ridicate.

Unii analiști au vorbit în acest context despre un sabotaj al cetățenilor față de apelul autorităților.

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Criza energetică și hidrologică din Republica Moldova

Republica Moldova se confruntă cu o perioadă dificilă, marcată de presiuni asupra sistemului energetic și de un deficit de apă provocat de secetă și temperaturile ridicate.

Starea de alertă în sectorul energetic și cel hidrologic a fost instituită la 28 iulie, pentru o perioadă de 30 de zile, după ce autoritățile au constatat riscuri privind asigurarea stabilității sistemului energetic și diminuarea rezervelor de apă.

În sectorul energetic, problemele sunt cauzate de cererea ridicată de consum, producția redusă din anumite surse și situația regională afectată de secetă și temperaturi extreme. În orele de vârf, Republica Moldova este nevoită să recurgă la importuri de energie, iar prețurile de achiziție cresc semnificativ.

Pentru reducerea riscurilor, autoritățile au decis limitarea exporturilor de energie electrică în intervalele cu cel mai mare consum, reducerea consumului în instituțiile publice și economii în rândul consumatorilor casnici. Totodată, sunt accelerate investițiile în surse regenerabile și sisteme de stocare a energiei.

Pe componenta hidrologică, seceta prelungită a dus la scăderea nivelului apelor, inclusiv în râul Nistru, afectând rezervele disponibile pentru consum, agricultură și alte activități economice.

Autoritățile au impus restricții privind utilizarea apei pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor, umplerea piscinelor sau alte consumuri care pot fi amânate. Captarea apei pentru irigații din Nistru este permisă doar în anumite perioade, pentru a proteja resursele existente.

Specialiștii avertizează că evoluția situației depinde în mare parte de condițiile meteorologice din următoarea perioadă. Revenirea precipitațiilor ar putea contribui la refacerea rezervelor de apă și la reducerea presiunii asupra sistemului energetic.

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