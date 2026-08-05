Fostul deputat Sergiu Stati rămâne condamnat pentru îmbogățire ilicită, după ce Curtea de Apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe. Magistrații au respins atât apelul procurorilor, care au cerut o pedeapsă mai aspră, cât și pe cel al apărării, care a solicitat achitarea inculpatului. Astfel, fostul parlamentar este obligat să achite statului peste 2,4 milioane de lei și rămâne cu interdicția de a ocupa funcții publice timp de 12 ani.

Prin decizia pronunțată la 5 august 2026, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile formulate de ambele părți și a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 14 august 2025.

Instanța de fond l-a găsit vinovat pe fostul deputat Sergiu Stati de comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită și i-a aplicat o amendă în valoare de 450.000 de lei.

Va plăti statului peste 2,4 milioane de lei

Pe lângă amendă, magistrații au dispus confiscarea specială, în folosul statului, a 1.976.392,16 lei, sumă care reprezintă bunuri considerate a proveni din săvârșirea infracțiunii.

În total, obligațiile financiare stabilite prin hotărârea instanței depășesc 2,4 milioane de lei.

Totodată, Sergiu Stati a fost privat de dreptul de a deține funcții publice sau de demnitate publică și de a activa în sectorul public pentru o perioadă de 12 ani.

Hotărârea este executorie

Decizia Curții de Apel este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă aceasta poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Prin respingerea apelurilor formulate atât de procurori, cât și de avocații fostului deputat, instanța de apel a confirmat în totalitate soluția pronunțată de prima instanță, menținând atât sancțiunea financiară, cât și măsurile complementare dispuse împotriva lui Sergiu Stati.

Cine este Sergiu Stati

Sergiu Stati este un fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, diplomat și fost ambasador. S-a născut la 7 septembrie 1961.

A fost ales deputat pe listele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), iar ulterior a părăsit formațiunea și s-a alăturat grupului de deputați care a susținut Partidul Democrat din Moldova.

În cariera sa, Sergiu Stati a ocupat funcții în domeniul diplomației. A fost viceministru al Afacerilor Externe, ambasador al Republicii Moldova în Ucraina și ambasador în Turcia. De asemenea, a fost consilier pe probleme politice al președintelui Vladimir Voronin.

În august 2025, fostul deputat a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită. Instanța i-a aplicat o amendă de 450 de mii de lei, a dispus confiscarea a aproape 2 milioane de lei și i-a interzis să ocupe funcții publice timp de 12 ani.

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