În fiecare lună, aproape 14 oameni își pierd viața pe drumurile țării. Deși numărul victimelor este într-o ușoară scădere față de anul trecut, rata deceselor rutiere depășește media Uniunii Europene. Autoritățile și-au propus ca, până în 2030, să ajungă la zero decese pe drumurile țării. Una dintre măsurile luate în calcul este și înăsprirea sancțiunilor pentru anumite încălcări, inclusiv pentru neacordarea priorității pietonilor.

În municipiul Chișinău, aproape fiecare al doilea accident rutier implică pietoni. O parte dintre aceste accidente se produc chiar pe treceri. Deși sancțiunile pentru această încălcare au fost înăsprite acum trei ani, oamenii legii consideră că sunt necesare noi modificări legislative.

Grigore GUZUN, ȘEF ADJUNCT, INSP: „Să nu mergem pe suspendare, dar să mergem pentru lipsirea dreptului de a conduce, ca ulterior să susțină examene repetate, pentru a avea dreptul de a conduce.”

În primele zece luni ale anului, în Republica Moldova s-au produs peste 1.800 de accidente rutiere. În urma acestora, 138 de oameni și-au pierdut viața, iar 2 275 au fost traumatizați. Și în luna noiembrie deja s-au produs 9 decese. Deși numărul accidentelor și al victimelor s-a redus puțin față de anul trecut, rata mortalității rutiere, raportată la un milion de locuitori, rămâne peste media Uniunii Europene. Pentru aceasta, autoritățile își propun ca, până în 2030, nicio persoană să nu moară din cauza accidentelor rutiere.

ACCIDENTE RUTIERE, PRIMELE 10 LUNI

Accidente: 1 832

Persoane decedate: 138

Persoane traumatizate: 2 275

Alexandru LUPAN, ȘEF ADJUNCT, IGP: „Noi putem să schimbăm, să înăsprim, chiar și am înăsprit amenzile și pentru cei care beau la volan. Oricum, cetățenii continuă să conducă mijloacele de transport în stare de ebrietate. Până să ne schimbăm noi înșine, ca viziune, ca mentalitate, nu o să reușim.”

Grigore GUZUN, ȘEF ADJUNCT, INSP: „Trebuie să nu uităm că responsabilitatea vine de la noi, în primul și în primul rând, și după aceea de la autoritățile care se fac responsabile de siguranța rutieră prin infrastructura rutieră, prin sensibilizare, prin sancționare, prin acordarea ajutorului medical în urma unui incident la fața locului.”

Pentru echipele de ambulanță, intervențiile la accidentele rutiere sunt printre cele mai dificile misiuni. Stelian Marciuc activează de doi ani în echipa de ambulanță. Recent, a acordat ajutor unui copil de 12 ani, implicat într-un accident cu bicicleta.

Stelian MARCIUC, ASISTENT MEDICAL, CNAMUP: „Cel mai periculos este o hemoragie internă, pe care noi nu o putem observa vizual. Atunci trebuie cât mai repede de transportat în spital pentru a face intervenția chirurgicală. [...] Timpul contează, facem hemostază și transportăm pacientul cât mai rapid.”

Cele 138 de persoane care și-au pierdut viața în accidente rutiere în primele zece luni ale anului au fost comemorate astăzi în centrul capitalei. În memoria lor a fost ținut și un minut de reculegere.

Cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere rămân viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum, neacordarea priorității pietonilor și schimbarea direcției de deplasare.

TOP 3 CAUZE ALE ACCIDENTELOR RUTIERE

- Viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum;

- Neacordarea priorității pietonilor;

- Schimbarea direcției de deplasare și comportamentul agresiv în trafic.