Aproape 15 mii de oameni au avut nevoie de intervenția ambulanței într-o singură săptămână. În perioada 28 septembrie – 4 octombrie, echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au fost solicitate la 14.981 de persoane, dintre care peste două mii au fost copii.

După acordarea îngrijirilor medicale, 6.291 de pacienți au fost transportați la spitalele din țară pentru tratament. Printre aceștia s-au numărat și 1.317 copii.

Cele mai multe intervenții au fost pentru urgențe cardiovasculare – 3.803 cazuri. Printre acestea s-au numărat și 65 de cazuri de sindrom coronarian acut.

Alte 2.037 de persoane au avut nevoie de ajutor medical din cauza unor urgențe neurologice, inclusiv 233 de accidente vasculare cerebrale. Medicii au intervenit și în 1.608 cazuri de urgențe respiratorii și în alte 1.533 de cazuri traumatologice.

96 de accidente și 127 de persoane rănite

O parte importantă a intervențiilor a fost legată de accidentele rutiere. Într-o singură săptămână, echipele de ambulanță au ajuns la 96 de accidente, în care au fost rănite 127 de persoane.

După acordarea primului ajutor, 95 de victime, dintre care 24 de copii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

501 de apeluri nu au fost urgențe

În același timp, serviciul medical atrage atenția că nu toate apelurile au fost justificate. 501 solicitări nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală.

Ambulanța a fost chemată și în 74 de cazuri de urgențe provocate de factori fizici, chimici sau de mediu. Cele mai multe au fost mușcături de animale și înțepături de insecte – 37 de cazuri –, urmate de 36 de combustii și un caz de electrocutare.

Intoxicații cu medicamente, alcool și ciuperci

Pe parcursul săptămânii au fost înregistrate și 41 de urgențe toxice. În 15 cazuri, pacienții s-au intoxicat cu medicamente, în 8 cazuri cu alcool, iar în alte 7 cazuri – cu ciuperci. Medicii au intervenit și într-un caz de intoxicație cu droguri.

Datele arată, astfel, un volum mare de intervenții într-o singură săptămână, de la accidente rutiere și accidente vasculare cerebrale până la intoxicații și alte urgențe medicale.