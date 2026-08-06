Peste 4.700 de persoane au beneficiat de ajutor în punctele de reabilitare amenajate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pe 5 august, în contextul temperaturilor caniculare. Oamenii au primit apă potabilă și s-au adăpostit de arșiță. Pe 6 august, punctele de reabilitare continuă să funcționeze în 37 de localități din țară, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți, atât timp cât se mențin avertizările de caniculă.

Potrivit IGSU, pe parcursul zilei de 5 august, 4.711 persoane au beneficiat de asistență în punctele de reabilitare, iar salvatorii au distribuit 1.299 de litri de apă potabilă.

Corturile anticaniculă sunt destinate persoanelor expuse timp îndelungat la temperaturi ridicate, oferindu-le posibilitatea să se răcorească, să primească apă și asistență.

Recomandările autorităților

IGSU recomandă cetățenilor să evite expunerea la soare în orele de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte haine deschise la culoare și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Citeste si : Măsuri împotriva caniculei: IGSU a instalat corturi de protecție la Chișinău și în alte 38 de localități din țară. Vezi pe hartă unde sunt amplasate

Canicula se menține în Republica Moldova

În nordul Republicii Moldova sunt prognozate ploi cu descărcări electrice. Totuși, în cea mai mare parte a țării vremea rămâne caniculară, iar în sud temperaturile vor ajunge până la 38 de grade. Chiar și în aceste condiții, este important ca oamenii să rămână atenți la efectele temperaturilor extreme.

Citeste si : Va ploua în nordul Republicii Moldova: în sud se vor înregistra până la 38 de grade. Cum va fi vremea la Chișinău