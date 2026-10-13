Aproape 50 de arbori și arbuști au fost tăiați ilegal într-o pădure din Nisporeni. Prejudiciul adus mediului a fost estimat la 13.800 de lei, iar persoana care a comis fapta a fost amendată cu 2.500 de lei.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, cazul a fost depistat de inspectori în timpul unei razii într-o pădure din apropierea orașului Nisporeni.

49 de arbori și arbuști, tăiați ilegal

În total, au fost găsiți 49 de arbori și arbuști tăiați ilegal, din speciile tei, corn, carpen, arțar și frasin, cu diametre cuprinse între 8 și 32 de centimetri.

Volumul lemnului tăiat este de 3,15 metri cubi, iar prejudiciul adus mediului a fost estimat la 13.800 de lei.

Tăieri ilicite/ Facebook/ Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Tăieri ilicite/ Facebook/ Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Tăieri ilicite/ Facebook/ Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Inspectorii de mediu îndeamnă cetățenii să respecte legea și să nu taie ilegal arborii, deoarece astfel de fapte afectează pădurea și mediul.