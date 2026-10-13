Republica Moldova face astăzi un nou pas important spre aderarea la Uniunea Europeană. La Luxemburg, cele 27 de state membre ale UE vor deschide oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea incluzivă. Decizia marchează avansarea procesului de integrare europeană a țării noastre.

Potrivit viceprim-ministrului pentru reintegrare, în cadrul reuniunii vor fi deschise negocierile pentru Clusterul 2 – Piața internă și Clusterul 3 – Competitivitate și creștere incluzivă. Decizia vine în contextul eforturilor Republicii Moldova de a avansa în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Conferință de presă la Luxemburg

Reuniunea va începe la ora 21:00, ora Republicii Moldova. O oră mai târziu, la 22:00, este programată o conferință de presă comună, la care vor participa reprezentanții Republicii Moldova, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, și ministrul irlandez pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne.

Deschiderea celor două clustere va marca o nouă etapă în negocierile de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică.

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