Un mecanism financiar creat de oligarhul fugar Ilan Șor, cu sprijinul unei bănci ruse de stat, ar fi permis companiilor din Rusia să ocolească sancțiunile occidentale și să facă tranzacții de aproape șapte miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional. O investigație a publicației Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne, arată că în spatele rețelei de firme-paravan s-ar fi aflat documente comerciale falsificate și tranzacții ascunse. Peste jumătate dintre banii identificați au ajuns în conturi din China.

„Financial Times a avut acces la o scurgere de informații fără precedent, care dezvăluie modul în care funcționează A7 — sute de mii de documente.

-Când am văzut pentru prima dată aceste documente, mi-am dat seama de amploarea scurgerii de informații și m-a impresionat faptul că erau extrem de detaliate. Este un sistem foarte sofisticat.”

Potrivit investigației Financi al Times, compania A7 a fost creată la sfârșitul anului 2024, în Rusia și Kârgâzstan, de Ilan Șor, cu sprijinul Promsviazibank, o bancă de stat rusă apropiată de industria de apărare.Mecanismul ar fi permis companiilor ruse sancționate să facă plăți internaționale prin intermediul unor firme-paravan din țări precum Emiratele Arabe Unite, Kârgâzstan sau Indonezia.

„În realitate, este o uriașă fabrică de spălare a banilor, care a reușit să transfere miliarde de dolari prin băncile internaționale tradiționale.”

Financial Times susține că a identificat peste 6,9 miliarde de dolari care au trecut prin entități legate de A7. Suma reală ar putea fi însă mai mare, întrucât publicația nu a putut stabili valoarea a încă aproximativ 17.500 de plăți.

„Metoda A7 este, în esență, destul de simplă. Fie preiau o companie dintr-o anumită țară, fie înființează una, fie găsesc o companie care este dispusă să colaboreze cu ei. Apoi introduc bani în acel cont bancar, într-o monedă utilă, de exemplu dirhami din Emiratele Arabe Unite..”

Potrivit investigației, atunci când băncile cereau documente care să justifice tranzacțiile, A7 ar fi recurs la falsificarea facturilor și a altor acte comerciale. Angajații modificau inclusiv codurile vamale și eliminau din documente elementele care puteau indica legătura cu Rusia.

„Credem că există firme-paravan înregistrate chiar aici, la Londra, iar una dintre ele și-a declarat adresa chiar peste drum. Hai să mergem să vedem.



— Bună, mă numesc Chris Cook. Sunt jurnalist la Financial Times. Căutăm această companie...”



Rețeaua identificată de Financial Times cuprinde cel puțin 100 de firme-paravan, iar documentele menționează alte peste 100 de entități. Cea mai mare parte a banilor identificați a ajuns în China. Pe lângă tranzacțiile de aproape 7 miliarde de dolari, documentele analizate de Financial Times includ bilete la ordin emise de A7 în valoare nominală de peste 20 de miliarde de dolari și tranzacții cu criptomoneda Tether. Condamnat pentru frauda bancară și fugit din Republica Moldova, Ilan Șor a apărut într-o videoconferință cu Vladimir Putin, raportându-i liderului de la Kremlin despre tranzacțiile companiei „A7”.

„Vladimir Vladimirovici, Ilan Șor, directorul companiei A7. Împreună cu PSB am creat o platformă de tranzacții internaționale care folosește instrumente financiare de o thnologie înaltă."

Ilan Șor a declarat că, în numai zece luni de activitate, platforma „A7” a realizat tranzacții în valoare de circa 75 miliarde de euro. Compania „A7” și banca PSB au fost implicate în transferuri de milioane de dolari către partidele și grupurile afiliate lui Șor, bani folosiți pentru cumpărarea voturilor . Atât „A7”, cât și PSB se află sub sancțiuni impuse de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană.