Aproape 900 de apeluri au fost înregistrate la Serviciul 112 în urma cutremurului produs în noaptea de 18 noiembrie, în zona Vrancea din România, și resimțit în Republica Moldova. Dintre acestea, aproximativ 82 au fost solicitări de asistență medicală.

Potrivit directorului Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, mulți oameni au sunat pentru a cere informații despre cutremur, iar o parte dintre cei care au solicitat ambulanța au acuzat stări de stres.

„O bună parte s-au adresat cu întrebări despre informare, ce să facă sau să anunțe despre cutremur. Printre ele au fost și circa 82 de apeluri de necesitate de îngrijiri medicale. Deci, persoanele, pe bază de stres, s-au adresat pentru îngrijiri, ca să solicite ambulanța”, a declarat Diaconu.

Oficialul spune că are de mai mult timp pregătit acasă un rucsac de urgență, cu produse de bază precum o lanternă, o baterie externă pentru telefon și apă. Acesta recunoaște că nu are toate produsele din lista extinsă recomandată.

„Eu am lucrat încă în anii anteriori pe atribuții la Guvern, am lucrat și pentru organizații internaționale. Acolo era o regulă obligatorie ca fiecare expert al acestei organizații să dețină acest rucsac de urgență. Îl am acasă de mult timp. Eu am doar produsele de bază pe care le țin acolo. Lanterna e bine să o păstrezi în rucsac, la fel și o baterie externă pentru telefon. Poți ține acolo și apă, care se schimbă o dată la mai mulți ani. Produsele de bază le am, însă nu am toată lista extinsă care este recomandată. Uneori mai adaug câteva”, susține directorul.

Cutremurul de 5,7 din Vrancea, resimțit în Moldova cu o intensitate de până la 5 grade

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea din România, a fost resimțit și în Republica Moldova, unde intensitatea seismică a ajuns la 5 grade. Deși aparatele de monitorizare au înregistrat mișcări seismice timp de aproximativ trei minute, oamenii au simțit efectiv cutremurul doar circa 15 secunde.

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IGSU nu a înregistrat solicitări de ajutor

La dispeceratele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu au fost înregistrate solicitări de ajutor din partea cetățenilor, prin intermediul Serviciului 112, după cutremurul din această dimineață.

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