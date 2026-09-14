Aproape toți absolvenții angajați în școli și grădinițe prin mecanismul de repartizare au rămas în sistemul educațional. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată că, dintre cele 2.195 de persoane care au semnat contracte de muncă în perioada 2021–2026, 2.083 continuă să lucreze în sistem. Astfel, rata generală de retenție a tinerilor specialiști ajunge la 94,9%, iar în ultimii șase ani au fost înregistrate doar 112 ieșiri definitive din sistem.

Cei mai mulți dintre tinerii repartizați în ultimii ani au rămas la catedră. Pentru absolvenții repartizați în 2025, rata de retenție este de 99%. În cazul promoției 2024, aceasta ajunge la 97%, iar pentru absolvenții din 2023 – la 92%.

Pentru promoțiile mai vechi, rata de retenție este de 90% în cazul absolvenților din 2022 și de 87% pentru cei din 2021.

În ceea ce privește promoția 2026, dintre cei 474 de tineri repartizați, 419 se aflau în funcție la începutul noului an școlar.

Chișinăul păstrează cei mai mulți tineri specialiști

Municipiul Chișinău a atras, în perioada 2021–2026, 878 de absolvenți prin mecanismul de repartizare, ceea ce reprezintă aproximativ 40% din totalul contractelor semnate în această perioadă.

La 1 septembrie 2026, 855 dintre aceștia continuau să lucreze în sistem, rata de retenție fiind de 97%.

În municipiul Bălți au fost semnate 101 contracte, iar 91 dintre absolvenți se află în continuare în sistem. Rata de retenție este de 90%.

În celelalte raioane au fost încheiate 1.216 contracte, dintre care 1.137 de absolvenți continuă să lucreze în educație, ceea ce reprezintă o rată de retenție de 93%.

Mai mulți tineri aleg să predea matematica și limba română

MEC mai anunță o creștere a numărului de tineri care aleg să lucreze în anumite domenii deficitare.

La disciplina Matematică, numărul noilor angajați a crescut de la 10–11 tineri anual în anii precedenți la 30 în 2026.

Și în cazul disciplinei Limbă și literatură română se atestă o creștere. Dacă în 2025 au fost angajați 23 de tineri, în acest an numărul lor a ajuns la 34.

Ce beneficii primesc tinerii care aleg sistemul educațional

Potrivit MEC, în ultimii ani au fost introduse mai multe măsuri pentru a-i atrage și menține pe absolvenți în sistem.

Printre acestea se numără indemnizația unică de până la 375.000 de lei, dar și reducerea normei didactice la 75% în primii cinci ani de activitate.

Tinerii mai beneficiază de 4.000 de lei anual pentru procurarea materialelor și echipamentelor didactice. Cei care activează în mediul rural, în centrele raionale sau în UTA Găgăuzia pot primi și compensarea chiriei în valoare de 1.000 de lei lunar.

De asemenea, cadrele didactice beneficiază de un concediu anual de până la 62 de zile calendaristice.