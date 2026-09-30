Un bărbat va fi judecat, după ce ar fi cerut 30.000 de euro de la o persoană pentru a facilita eliberarea unui condamnat. Acesta a spus că poate influența angajații unui penitenciar.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, cazul a avut loc în luna mai. Acesta ar fi susținut că poate influența angajații unui penitenciar pentru a pregăti actele necesare și a facilita eliberarea unui condamnat pe motiv de boală gravă.

10.000 de euro din suma cerută

Din suma de 30.000 de euro, învinuitului i-ar fi fost transmiși 10.000 de euro.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul poate primi o amendă de până la 150.000 de lei sau o pedeapsă cu închisoarea de până la șase ani.