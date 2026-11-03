Un avocat a ajuns pe banca acuzaților, fiind învinuit de escrocherie și trafic de influență. Acesta ar fi primit de la rudele a doi frați, cercetați în dosare penale, suma totală de 5800 de euro și 22 de mii de lei, promițând că îi va ajuta să obțină decizii mai favorabile în instanță.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, avocatul ar fi urmărit să obțină ilegal bani sub diferite pretexte.

Ar fi luat bani fără să încheie contracte de asistență juridică

Inițial, avocatul ar fi cerut bani sub pretextul încheierii unor contracte de prestare a serviciilor de asistență juridică pentru cei doi frați, inculpați într-un dosar penal pentru huliganism. Unul dintre aceștia era cercetat și într-un alt dosar, pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate.

Astfel, acesta ar fi primit de la denunțător 2200 de euro și 16.000 de lei, însă nu ar fi încheiat contractele promise.

Ar fi promis o expertiză favorabilă

Ulterior, avocatul ar fi solicitat încă 1300 de euro, susținând că poate implica un expert independent în dosarul de huliganism. Acesta ar fi urmat să întocmească un raport de expertiză care să permită recalificarea infracțiunii imputate celor doi frați.

Potrivit procurorilor, expertul nu a mai fost implicat în cauză.

Ar fi promis că poate influența o decizie la Curtea de Apel Bălți

Într-un alt episod, avocatul ar fi pretins 3000 de euro, afirmând că poate influența adoptarea unei decizii mai favorabile pentru unul dintre frați, judecat pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, într-un dosar aflat pe rolul Curții de Apel Bălți.

În cele din urmă, acesta ar fi acceptat și primit, în trei tranșe, 2300 de euro și 6000 de lei.

Dosarul a ajuns în instanță

Avocatul nu și-a recunoscut vinovăția. Urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost transmisă spre examinare în fond la Judecătoria Bălți, sediul Central.

Pentru trafic de influență, legislația prevede amendă de la 100.000 la 150.000 de lei sau închisoare de până la șase ani.

Pentru escrocherie, în funcție de încadrarea juridică, pedeapsa poate ajunge până la trei ani de închisoare.

Pentru a garanta eventuala executare a unei pedepse cu amendă și confiscarea specială, procurorii au aplicat sechestre asupra unor bunuri mobile și imobile care aparțin învinuitului.